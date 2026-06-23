[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 오는 28일까지 압구정본점·무역센터점 등 전국 점포 식품관에서 주한대만대표부와 함께 ‘대만 애플망고 특가전’을 진행한다고 밝혔다.
이번에 선보이는 대만 애플 망고는 일반 망고보다 과즙이 풍부하고 당도가 높다. 현지 산지에서 항공 직송으로 들여와 더 신선하다. 판매 가격은 1만 2000원(2개) 내외다. 가격은 시세에 따라 변동될 수 있다.
andy@heraldcorp.com
입력 2026-06-23 10:37:23
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 오는 28일까지 압구정본점·무역센터점 등 전국 점포 식품관에서 주한대만대표부와 함께 ‘대만 애플망고 특가전’을 진행한다고 밝혔다.
이번에 선보이는 대만 애플 망고는 일반 망고보다 과즙이 풍부하고 당도가 높다. 현지 산지에서 항공 직송으로 들여와 더 신선하다. 판매 가격은 1만 2000원(2개) 내외다. 가격은 시세에 따라 변동될 수 있다.
김어준 비호감도 전한길 수준…진보 진영마저 등 돌려
[헤럴드경제=채상우 기자] 진보 성향 방송인 김어준에 대한 비호감도가 높은 것으로 조사됐다. 민주당 내에서도 김어준에 대한 호감도가 높지 않은 것으로 집계됐다. 22일 시사IN이 한국리서치에 의뢰해 전국 만 18세 이상 성인남녀 2000명을 대상으로 실시한 ‘2026 지방선거 사후 유권자 인식조사’ 결과, 김씨의 평균 감정온도는 19점으로 집계됐다. 이번
한때는 100만원이었다…“10만원으로 대폭락” 너무 심했던 국민 황제주의 반전
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “한때 국민 황제주 부활하나” 실적 악화와 주가 폭락으로 뭇매를 맞았던 국내 대표 게임업체 NC(구 엔씨소프트)가 살아나고 있다. 1분기 실적 반전에 성공한데 이어 2분기부터 가파른 이익 증가세가 이어질 것이라는 전망이 쏟아지고 있다. 대폭락한 주가도 바닥을 찍고, 상승하는 추세다. 지난 19일 NC 주가는 전 거래일 대비 7.16% 오른 27만7000원으로 회복했다. NC의 주가 폭락은 처참했다. “빠지면 무조건 사라”라는 말이 나올 정도로 한때 열풍을 몰고 왔던 황제주 NC가 이렇게 몰락할지는 아무도 예상하지 못했다. 100만원이 넘었던 주가가 10만원 초반대까지 대폭락했다. NC 주가가 속절없이 추락한 것은 충격적인 적자를 냈기 때문이다. NC는 지난해 영업손실 1092억원으로 26년 만에 첫 적자를 기록했다. NC는 노조의 반발에도 불구하고 12년 만에 대규모 희망퇴직을 실시했다. 29년만에 사명까지 엔씨소프트에서 엔씨(NC)로 변경했다. 한국투자
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.