[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 오는 28일까지 압구정본점·무역센터점 등 전국 점포 식품관에서 주한대만대표부와 함께 ‘대만 애플망고 특가전’을 진행한다고 밝혔다.

이번에 선보이는 대만 애플 망고는 일반 망고보다 과즙이 풍부하고 당도가 높다. 현지 산지에서 항공 직송으로 들여와 더 신선하다. 판매 가격은 1만 2000원(2개) 내외다. 가격은 시세에 따라 변동될 수 있다.