글로벌인프라본부 중심 협의체 구성 인프라 복구 공사 집중, 이란 시장 재진출 노려

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 ‘중동재건 태스크포스(TF)’ 구성하고 중동 지역의 재건·개발 투자 시장 선점에 나선다. 미국·이란 전쟁 종전 합의 소식이 전해진 뒤 건설업계의 중동 재건시장 진출 기대감이 커지는 가운데 전담 조직을 통해 중장기 수주전략을 발빠르게 가동하겠다는 취지다.

대우건설은 해외영업을 총괄하는 글로벌인프라본부를 중심으로 플랜트·토목·건축 등 각 사업본부의 해외 개발사업 및 수주 영업 기능을 아우르는 협의체를 구성한다고 23일 밝혔다.

대우건설은 기진출 경험을 보유한 중동국가 피해국의 인프라 복구 공사 수주에 역량을 집중하고 이란시장 재진출을 위한 기반 마련에 나선다. 대우건설은 이란에서 반다르 아바스-바프간 철도공사, 아화즈 발전소, 하르그섬 해상 송유기지 등 다양한 분야에서 공사를 수행해왔다.

또한 ‘중동재건 TF’를 중심으로 국토교통부·해외건설협회와 긴밀히 협력해 중동 재건시장에 대한 모니터링 체계를 구축하고 대내외 네트워크를 통한 신규 사업 정보 수집에도 나선다. 특히 국내 주요 건설사 간 ‘팀 코리아(Team Korea)’ 협업 구도를 만드는데도 적극적으로 동참하기로 했다.

대우건설은 이번 전쟁을 계기로 에너지 파이프라인 복구를 비롯해 정유·석유화학·가스처리시설 개선 공사가 잇따라 발주될 것으로 내다보고 있다. 나아가 전력·항만 등 인프라 시설 보수와 주택·도시개발 분야의 신규 시장도 열릴 것으로 기대하고 있다.

대우건설 관계자는 “기존 진출 경험을 통해 경쟁력을 확보하고 있는 주요 산유국의 재건시장에서 해외사업을 확대하고 대한민국의 위상을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”며 “이란이라는 시장이 개방될 경우, 국내 건설업계 전반에 새로운 도약의 기회가 열리는 만큼 선제적 준비를 통해 미래를 대비할 계획”이라고 말했다.

한편 대우건설은 데이터센터를 비주택 부문 핵심 성장축으로 삼는 등 해외진출과 함께 신사업 발굴에도 힘쓰고 있다.