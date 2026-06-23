티저 영상 2종 공개 … 신메뉴 기대감 증폭

[헤럴드경제=정찬수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 글로벌 K-팝 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스를 새 모델로 발탁하고, 신메뉴 티저 영상 2종을 공개했다고 23일 밝혔다.

필릭스가 속한 스트레이 키즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 8개 앨범 연속 1위를 기록하며 독보적인 존재감을 입증했다. 특히 필릭스는 럭셔리 패션·뷰티 업계에서 주목받는 글로벌 아이콘이다.

BBQ는 그의 이미지가 프리미엄 K-치킨 브랜드 방향성과 부합한다고 판단했다. 필릭스가 팬 소통 플랫폼 등을 통해 BBQ의 ‘크런치버터치킨’과 ‘자메이카 소떡만나 치킨’을 언급하며 자신만의 메뉴 조합을 공유해 온 ‘찐팬’이라는 점도 고려됐다.

공개된 티저 영상 2종은 다른 분위기다. 첫 번째 티저는 기자회견장 콘셉트로 수많은 마이크와 카메라 플래시 속에 등장한 필릭스가 치킨을 한입 베어 무는 장면이 담겼다. 두 번째 티저는 BBQ 빌리지 안으로 들어서는 필릭스의 모습에 ‘이런 바삭함 처음일걸’이라는 카피가 더해졌다.

BBQ는 현재 전 세계 57개국에서 800여개 매장을 운영하고 있다. BBQ 관계자는 “필릭스와 함께 선보일 신메뉴와 다양한 마케팅 캠페인을 통해 프리미엄 K-치킨 브랜드로서의 위상을 강화할 것“이라고 말했다.