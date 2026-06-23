[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 최근 1박 2일간 울진 일원에서 전국 초·중등학생 가족 29팀 100명이 참여한 가운데‘2026 경북 동해안 지질공원 미션마라톤’을 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 전국에서 모인 가족 단위 참가자들이 울진에 머물며 경북 동해안 지질공원의 지질명소와 지역 관광자원을 함께 체험하는 숙박형 프로그램으로 진행됐다.

참가자들은 울진종합운동장과 경북동해안지질공원센터, 성류굴 일원을 이동하며 가족이 함께 미션을 수행했다.

행사 첫날 참가 가족들은 약 2㎞ 구간을 걸으며 6개 포인트 미션과 2개 스페셜 미션에 참여했다.

저녁에는 덕구호텔에서 가족 참여형 GEO 레크레이션과 교류 프로그램이 진행됐다.

이튿날에는 참가자 선택에 따라 덕구온천스파 체험과 채인선 동화작가 초청 특강이 운영됐다.

이경곤 경북도 기후환경국장은“앞으로도 지질·생태·문화자원을 교육과 관광, 지역 활성화로 연결하는 다양한 가족형 프로그램을 동해안지질공원사무국과 협력해 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.