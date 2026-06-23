“당청 관계, 靑이 할 일 증명해 보여야” “지지율, 민생·경제에 국민 불편함 느낀 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강유정 청와대 수석대변인은 23일 한찬식 신임 민정수석 인선을 두고 “(검찰) 개혁과 변화의 방향에 있어 민정수석이 해야 할 이해도, 엄정성, 이 정책 과제를 수행해 나가야 하는 자리에서의 무거움을 견뎌야 하는 부분들을 한꺼번에 살펴본 인사라고 할 수 있다”고 밝혔다.

한 수석이 과거 문재인 정부 ‘환경부 블랙리스트’ 사건을 수사했다는 이유로 여권 내에서 강한 반발이 이어지는 가운데 능력 중심 인사 발탁이었다는 점을 강조하려는 의도로 풀이된다.

강 수석대변인은 이날 오전 CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼와 인터뷰에서 이같이 말하면서 “정부 입장에선 (개혁) 대상이 된 조직에 대한 업무 파악 정도나 이해도도 일을 해나가는 데 있어서 매우 중요하다”고 했다.

또 ‘한 수석이 검사 출신이라는 점이 청와대 인선에 영향을 주지 않았느냐’는 질문에 “결론적으로는 이 결과값을 보여드려야하는 책임을 져야 하는 것 아닌가”라며 “검찰 개혁 완수에 있어서 어느 정도 역할을 할 수 있을지 책임성 있는 결과로 보여줄 수 있는 그런 인사여야 하지 않나라는 생각이 든다”고 말했다.

이재명 대통령은 오광수 전 수석, 봉욱 전 수석에 이어 한 수석까지 모두 검찰 출신 인사를 기용했는데, 여권에선 이를 두고 ‘개혁 의지가 있는 것 맞느냐’는 비판 여론이 이어지고 있다. 이 대통령은 또 보완수사권 폐지 문제에 대해서도 “최소한만 했으면 좋겠다”고 유보적인 입장을 냈는데, 정청래 더불어민주당 대표는 ‘완전 폐지’ 입장을 내면서 지지층 내 찬반 여론이 갈리는 모양새다.

강 대변인은 당청갈등과 관련한 입장을 묻는 말에 “저희가 당과 직접적으로 정책적인 부분에서 소통한다거나 부처처럼 손발을 맞출 수 있는 구조는 애당초 아니다”라면서도 “그럼에도 불구하고 많은 분들이 그런 말씀을 하시고 있단 것을 귀담아듣고는 있다”고 했다.

이어 “청와대는 청와대가 할 수 있는 일들, 청와대만 할 수 있는 말이 있다”며 “최선을 다해 업무로서 증명해 보여야 하지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

최근 이재명 대통령의 지지율이 처음으로 ‘데드크로스’를 기록한 것과 관련해선 “민생과 경제 상황에 대해서 국민분들께서 어떤 불편함을 느끼실 수도 있겠다는 것”이라며 “국가와 정부가 국민이 체감할 수 있을 정도로 어떤 흐름을 보여줘야 하는 것은 아닌가라는 그런 생각을 (하는) 계기로 삼겠다”고 했다.