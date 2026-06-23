코스피 9083 개장 美 기술주 급락 여파에 약세 SK스퀘어는 6%대 강세 코스닥도 3% 넘게 밀려

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 23일 장중 9000선을 내주며 약세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 27분 현재 코스피는 전장 대비 130.60포인트(1.43%) 내린 8983.95를 나타내고 있다.

지수는 전 거래일 대비 31.01포인트(0.34%) 하락한 9083.54로 출발한 뒤 낙폭을 확대하고 있다.

유가증권시장에서 외국인은 1조1872억원, 기관은 653억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 1조2410억원을 순매수하며 매물을 받아내고 있다.

간밤 뉴욕증시는 기술주 약세 영향으로 혼조세로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 148.01포인트(0.29%) 오른 5만1712.71에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 27.79포인트(0.37%) 내린 7472.79, 나스닥 종합지수는 351.33포인트(1.33%) 하락한 2만6166.60에 장을 마감했다.

기술주가 지수 하락을 주도했다. 스페이스X는 인공지능(AI) 인프라 구축 자금 조달을 위해 사상 처음으로 최소 200억달러 규모의 투자등급 회사채 발행에 나선다는 소식이 전해지면서 주가가 16.4% 급락했다.

알파벳도 핵심 AI 연구진의 경쟁사 이직 소식 등이 전해지며 5% 하락했다.

국내 증시 역시 대형 기술주를 중심으로 약세를 나타내고 있다. 전날 시가총액 1위에 오른 SK하이닉스는 전장 대비 2.36% 내린 285만원에 거래되고 있다. 삼성전자도 3.25% 하락한 34만2000원에 거래 중이다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 SK스퀘어(6.09%), 삼성생명(5.99%), 삼성물산(1.35%) 등이 상승하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보이는 가운데 계열사 종목에 매수세가 유입되는 모습이다.

반면 삼성전기(-6.69%), 현대차(-5.85%), HD현대중공업(-2.36%) 등은 하락세를 나타내고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 31.10포인트(3.21%) 내린 937.30을 기록 중이다.

지수는 9.76포인트(1.01%) 하락한 958.64로 출발한 뒤 낙폭을 키우고 있다.

코스닥시장에서 외국인은 843억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있다. 개인과 기관은 각각 306억원, 514억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 에코프로비엠(-4.74%), 에코프로(-3.49%), 레인보우로보틱스(-6.49%), 주성엔지니어링(-4.60%) 등이 일제히 약세를 보이고 있다.