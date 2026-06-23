KAIA, 평택서 부품업계 현장 간담회 전기차 전환 투자 부담·전문인력 부족 호소 국내 생산 기반 유지 위한 세제 지원 요구 “부품 생태계 유지해야 자동차 산업 경쟁력 지속”

[헤럴드경제=정경수 기자] 자동차 부품업계가 미래차 전환 과정에서 시장 불확실성과 인력난, 투자 부담을 동시에 겪고 있다며 정책 지원을 호소했다. 전기차 전환 속도가 완성차뿐 아니라 협력업체의 생산 구조와 일감에도 직접 영향을 주는 만큼 국내 생산 기반을 유지할 수 있는 제도적 뒷받침이 필요하다는 주장이다.

한국자동차모빌리티산업연합회(KAIA)는 지난 22일 경기도 평택시 효림정공 대회의실에서 ‘자동차 생태계 전환을 위한 부품업계 현장 간담회’를 열었다고 23일 밝혔다. 이번 간담회는 부품업계의 미래차 전환 현황과 현장 애로사항을 듣고, 국내 자동차 생산 기반과 부품 생태계 경쟁력을 높이기 위한 정책 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.

간담회에는 정대진 KAIA 회장, 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장, 임광훈 한국자동차연구원 부원장 등이 참석했다. 부품업계에서는 KG모빌리티파트너스, 태상, 다우산, 유진SMRC, 효림정공, 융진기업, 서진캠, 콩스버그오토모티브, 한국후꼬꾸, 셰플러안산 등 주요 기업 관계자들이 자리했다.

참석자들은 간담회에 앞서 효림정공 생산라인을 둘러보며 자동차 부품 생산 현장과 미래차 전환 대응 상황을 살폈다. 이후 열린 간담회에서는 내연기관 부품기업이 전동화와 자율주행 등 미래차 산업으로 넘어가는 과정에서 겪는 어려움이 집중적으로 논의됐다.

부품업계는 전기차 시장의 성장 방향이 여전히 불투명한 데다 중국 전기차 업체들의 급성장으로 경쟁이 심화되고 있다고 설명했다. 여기에 전문인력 확보도 쉽지 않아 중소·중견 부품기업이 자체 역량만으로 미래차 투자를 이어가기에는 한계가 있다는 의견이 나왔다.

특히 업계는 완성차, 부품사, 소재기업이 함께 참여하는 컨소시엄 형태의 전환 지원체계가 필요하다고 강조했다. 기존 내연기관 부품기업이 미래차 분야로 원활히 이동할 수 있도록 기술 로드맵, 시장·특허 정보, 시험·인증 인프라 등을 묶어 지원해야 한다는 것이다.

재정·세제 지원 확대 요구도 제기됐다. 참석자들은 부품기업이 개발과 양산 단계에서 유연하게 활용할 수 있는 지원책을 마련하고, 전기차 지원제도에 국내 부품 사용을 반영해 국내 생산과 재투자를 촉진해야 한다고 주장했다. 중국이 전기차 경쟁력 확보를 위해 세제, 금융, 규제 완화 등을 적극 활용한 사례를 참고할 필요가 있다는 의견도 나왔다.

정대진 KAIA 회장은 “전기차 국내생산촉진세제를 조속히 도입해 국내 생산기반을 유지⸱확대하고, 이를 통해 부품업계의 전동화 전환과 일감 확보, 미래차 투자 여력 확충을 뒷받침해야 한다”라고 말했다.

이어 “EU를 중심으로 생산과정의 탄소배출량 정보와 공급망 실사 요구가 증가해 부품업계의 대응 부담이 커지고 있는 만큼, 자동차업계가 공동으로 활용할 수 있는 데이터 플랫폼 구축 등의 지원도 필요하다”라고 강조했다.

이택성 한국자동차산업협동조합 이사장은 “자동차산업은 완성차와 부품업계가 동반 성장할 때 경쟁력을 유지할 수 있다”며 “전기차 전환 과정에서도 국내 생산과 투자가 지속되어 부품산업 생태계가 안정적으로 유지될 수 있도록 하는 것이 중요하다”고 강조했다.

이어 “많은 부품기업들이 기존 생산체계를 유지하면서 미래차 대응을 위한 투자도 함께 추진하고 있는 만큼 전환 과정에서 현장의 어려움이 충분히 반영될 수 있는 정책적 지원이 뒷받침되기를 기대한다”고 밝혔다.

임광훈 한국자동차연구원 부원장은 “자동차산업의 지속가능한 경쟁력 확보를 위해서는 미래차 전환의 핵심기반인 부품 생태계의 경쟁력 확보에 만전을 기해야 한다”고 언급했다.

이어 “미래차 핵심기술 경쟁력 확보를 위해 AI⸱자율주행⸱전동화 분야 R&D 투자를 확대하고, 기술개발-실증-사업화 연계체계 구축을 통해 미래모빌리티 산업 생태계를 고도화해야 한다”고 덧붙였다.

부품업계 대표로 참석한 박경배 KG모빌리티파트너스 회장은 “부품기업들은 미래차 전환을 위해연구개발과 설비투자를 지속해야 하지만 시장 불확실성과 수익성 악화로 투자 부담이 커지고 있다”며 “특히 중소·중견 부품기업의 경우 전환 투자에 필요한 자금 확보에 어려움을 겪고 있다”라고 말했다.

아울러 “전기차 국내생산촉진세제와 같은 생산 연계형 지원제도가 마련된다면 기업들이 보다 안정적으로 투자계획을 수립하고 미래차 전환에도 적극적으로 나설 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.

KAIA는 이번 간담회에서 나온 현장 의견을 바탕으로 전기차 국내생산촉진세제 도입을 비롯한 미래차 전환 지원 과제를 계속 발굴할 계획이다. 정부와 유관기관과의 협력도 강화해 부품업계의 투자 여력과 국내 생산 기반 유지 방안을 논의한다는 방침이다.