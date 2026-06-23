이마트·네이버 스토어 등 온오프라인서 판매 IP 발굴·기획·퍼블리싱까지 사업 영역 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] 신세계아이앤씨가 퍼블리싱 게임 지식재산권(IP) 2종 ‘마이 리틀 퍼피’, ‘솔라테리아’의 닌텐도 및 PS5 패키지를 출시한다.

23일 신세계아이앤씨는 지난해 ‘마이 리틀 퍼피’, ‘솔라테리아’의 콘솔 패키지 글로벌 독점 퍼블리싱 계약을 체결한 결과로 두 게임의 닌텐도 및 PS5 패키지를 출시한다고 밝혔다. 각 IP의 작품성과 팬덤 특성을 고려해 패키지 구성부터 국내외 유통 전략을 기획, 게임 영역에서 영향력을 확대한단 방침이다.

드림모션의 ‘마이 리틀 퍼피’와 스튜디오 두달의 ‘솔라테리아’는 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀에 출시된 게임이다. 두 게임 각각 ‘압도적으로 긍정적’, ‘매우 긍정적’ 평가를 받았다고 신세계아이앤씨는 설명했다.

‘마이 리틀 퍼피’는 ‘사람이 죽으면 먼저 가 있던 강아지가 마중을 나온다’는 이야기에서 영감을 받은 스토리텔링 중심의 싱글 플레이 어드벤처 게임이다. 이용자는 무지개 다리 너머 강아지 천국에 머물고 있는 웰시코기 ‘봉구’가 돼, 이제 막 저승길에 접어든 주인을 마중하는 여정을 함께 한다.

‘마이 리틀 퍼피’ 콘솔 패키지는 오는 25일 정식 출시된다. 닌텐도 및 PS5전용이며 초회판, 한정판 2종으로 구성된다. 초회판은 게임 타이틀과 렌티큘러 엽서가 동봉되며, 판매 가격은 3만9800원이다. 한정판에는 게임 타이틀을 비롯해 렌티큘러 엽서, 손수건, 키링, 스티커와 주인공 봉구가 아빠와 만나고 이별하기까지의 이야기를 담은 동화책이 포함된다. 판매 가격은 8만4800원이다.

특히 이번 패키지는 국내 채널뿐 아니라 홍콩 게임 전문 온라인 쇼핑몰 ‘플레이아시아’에 입점됐다.

‘솔라테리아’는 핸드 드로운 아트워크 기반의 2D 액션 메트로배니아 게임이다. 이용자는 멸망하는 세계에 태어난 작은 불의 정령이 돼 세계를 구할 수 있는 희망인 ‘최초의 불’을 찾아 모험을 떠나게 된다. 적을 상대로 타이밍에 맞춰 공격을 펼치는 패링 중심 전투와 넓은 세계를 탐험하는 플레이가 핵심이다.

내달 23일 발매되는 ‘솔라테리아’ 콘솔 패키지는 닌텐도 전용으로 출시됐다. ‘마이 리틀 퍼피’와 마찬가지로 초회판, 한정판 2종으로 만나볼 수 있다.

초회판 패키지는 인기 캐릭터 렌티큘러 카드 2종이 동봉되며, 판매가는 3만4800원이다. 한정판 패키지는 아트맵, 마커 스티커, NFC 연동 OST 키링, 미니 키캡, 아크릴 디오라마 등으로 구성된다. 가격은 6만9800원이다. 신세계아이앤씨는 캐릭터 IP와 음악, 아트워크를 함께 경험할 수 있는 굿즈형 패키지 구성으로 이용자에게 차별화된 소장 경험을 제공한단 방침이다.

더불어 ‘마이 리틀 퍼피’와 ‘솔라테리아’의 닌텐도 및 PS5 패키지는 신세계아이앤씨 네이버 스마트 스토어, 게임피아, 예판넷 등 온라인 채널에서도 구매 가능하다.

신세계아이앤씨는 이번 콘솔 패키지 출시를 계기로 디지털 버전에서 확인된 이용자의 호응을 실물 패키지 수요로 확장, 자사 퍼블리싱 게임 IP의 유통 채널을 넓힌단 계획이다.

정상호 신세계아이앤씨 플랫폼비즈담당은 “우수한 게임 IP를 실물 패키지로 확장하고, 각 작품의 세계관과 팬덤 특성을 반영한 패키지 구성과 유통 전략을 기획하는 데 집중했다”며 “앞으로도 장르, 팬덤, 플랫폼 특성 등 게임 시장의 세분화된 수요를 반영한 경쟁력 있는 IP를 발굴하고, 최적화된 패키지 기획을 통해 퍼블리싱 포트폴리오를 확장하겠다”고 말했다.