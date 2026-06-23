취약계층 아동 지원·대중 플로깅 행사…ESG 통합 프로그램

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데마트가 베트남 하노이에서 지난 17일부터 20일까지 ‘대규모 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인’을 펼쳤다고 밝혔다.

캠페인의 첫 프로그램은 취약계층 아동 지원 프로젝트 ‘굿 투데이(Good Today)’였다. 롯데마트 임직원들은 베트남 박닌성 히엔번 초등학교를 찾아 교내 화단 조성·노후 시설 보수·벽화 그리기를 했다. 교육용 컴퓨터 17대도 기증했다. 취약계층 아동 200여명에겐 한국 전통 부채 만들기 클래스와 코딩 수업을 했다.

국내 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 ‘글로벌 브릿지 인 베트남(Global Bridge in Vietnam)’도 마련했다. 하노이 L7 호텔과 컨벤션센터에서 현지 박람회 ‘뷰티 써밋 2026’과 연계해 열렸다. 국내 식품·뷰티 분야 우수 중소기업 20개사가 참가했다. 롯데마트 베트남 법인 MD와 현지 유통 바이어들이 참여한 1대1 수출 상담회에서는 214억원 규모의 수출상담 실적을 기록했다.

캠페인 마지막 날에는 하노이 서호(West Lake) 일대에서 시민 참여형 플로깅 행사 ‘리얼스(RE:EARTH)’를 진행했다. 베트남 시민 200여명과 한국·베트남 세계자연기금(WWF) 사무총장, 베트남 농업환경부 관계자 등이 일대 약 6.5㎞ 구간을 걸으며 4000ℓ(약 300㎏)의 쓰레기를 수거했다.

롯데마트는 베트남 15개, 인도네시아 48개 등 63개의 해외 점포를 운영 중이다. 지난해 인도네시아에서 통합 ESG 캠페인을 처음 선보인 데 이어 올해는 베트남까지 확대했다. 김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문장은 “앞으로도 롯데마트가 가진 글로벌 인프라와 해외 사업 역량을 활용해 지속가능한 경영 활동을 선보이겠다”고 말했다.