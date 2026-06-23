조명우·허정한 등 국내 정상급 총출

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한당구연맹이 23일부터 28일까지 6일간 남원종합스포츠타운 실내체육관과 이백행복나눔센터에서 ‘제21회 문화체육관광부장관기 전국생활체육당구대회’와 ‘2026 남원 전국당구선수권대회’를 개최한다.

이번 대회는 전국 각지의 선수들이 남원에 모여 캐롬, 포켓볼 등 종목별 우승을 다투며, 생활체육 825명과 전문체육 선수 642명 등 총 1467명이 참가해 6일간 국내 당구의 열기를 이어갈 예정이다.

국내 정상급 선수들도 대거 출전한다. 세계랭킹 1위 조명우(서울시청)를 비롯해 허정한(경남당구연맹), 김행직(전남당구연맹), 임윤미(서울시청), 이대규(서울시청) 등 각 종목을 대표하는 선수들이 남원을 찾아 국내 최고 수준의 경기를 선보인다. 현장을 찾은 관람객들은 정상급 선수들의 정교한 경기력을 가까이에서 관람할 수 있다.

시민들이 함께 참여할 수 있는 다양한 부대행사도 마련된다. 25일에는 대한민국과 남아프리카공화국의 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 조별리그 3차전과 연계한 응원전이 진행된다. 남원종합스포츠타운 대회장 전면에 대형 스크린을 설치해 시민들이 당구 경기 관람에 이어 대한민국 축구 국가대표팀 응원까지 함께 즐길 수 있도록 자리를 마련할 예정이다.

또한 2026 디비전리그 캐롬 D1·D2와 포켓 D2 팀리그도 27일부터 28일까지 대회장 내에서 함께 열린다.

한편 이번 대회는 전 경기 무료 관람으로 진행되며, 주요부 본선 및 주요 경기는 ‘SOOP’ 및 ‘SOOP TV’를 통해 생중계된다.