오스트리아전 전반 PK 실축했지만 30분 후 필드골 성공 후반전 추가시간에도 쐐기골 17·18호 골 성공시키며 클로제 통산 기록 갈아치워 조별리그 다섯 골로 대회 득점왕도 눈앞

[헤럴드경제=서상혁 기자] 리오넬 메시(아르헨티나)가 불혹의 나이에도 멀티골을 터뜨리며 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 통산 최다 득점 기록을 새로 썼다. 이번 대회 득점왕 경쟁에서도 한발 앞서 나갔다.

23일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 아르헨티나와 오스트리아의 2026 북중미 월드컵 J조 조별리그 2차전에서 아르헨티나의 최전방 공격수로 선발 출장한 메시는 전반 38분 파쿤도 메디나가 왼쪽으로 낮게 보낸 공을 왼발로 쇄도하며 득점을 올렸다.

앞서 전반 9분에는 라우타로 마르티네스가 얻어낸 페널티킥의 키커로 나섰지만 득점에 실패했다. 그러나 약 30분 뒤 찾아온 기회를 놓치지 않으며 아쉬움을 만회했다.

메시의 득점 행진은 멈추지 않았다. 후반 추가 시간 5분 메시는 빠른 역습 후 골문 앞에서 왼발 슛으로 골망을 흔들었다. 메시의 쐐기 골로 아르헨티나는 2-0 승리를 거머쥐었다.

이날 멀티골로 메시는 월드컵 통산 17·18호 골을 기록했다. 종전 최다 기록은 독일의 미로슬라프 클로제가 보유한 16골이었다. 메시는 이를 넘어 월드컵 역사상 최다 득점자로 이름을 올렸다.

득점왕 경쟁에서도 유리한 고지를 점했다. 메시는 경기 전까지 데니스 운다브(독일), 조너선 데이비드(캐나다)와 함께 이번 대회 득점 공동 선두(3골)에 올라 있었다.

그러나 오스트리아전에서 4호골과 5호골을 잇달아 터뜨리며 단독 선두로 올라섰다.

이번 대회에는 크리스티아누 호날두(포르투갈), 킬리안 음바페(프랑스), 엘링 홀란(노르웨이) 등 세계적인 공격수들이 대거 출전해 어느 때보다 치열한 득점왕 경쟁이 예상됐다. 하지만 메시는 조별리그 두 경기 만에 5골을 몰아치며 가장 먼저 선두 자리를 꿰찼다.

아직 조별리그가 진행 중인 만큼 메시의 득점 행진은 더욱 이어질 가능성이 높다. 아르헨티나는 오스트리아전 승리로 조1위를 확정하며 32강행을 확정지었다. 피파 세계랭킹 1위인 아르헨티나 이번 대회 강력한 우승 후보다.