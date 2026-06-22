[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자]한국해양진흥공사(해진공)가 국내 항만·물류 인프라에 장기 투자하기 위해 2200억원 규모의 펀드를 조성한다. 해진공은 22일 부산 웨스틴조선호텔에서 ‘국내 항만·물류 인프라 블라인드 펀드’ 약정식을 개최했다.

이는 해진공 설립 이후 처음으로 조성되는 국내 항만·물류 인프라 특화 블라인드 펀드다. 투자 대상을 미리 정하지 않고 자금을 먼저 모집하는 방식으로 운용돼 시장 상황에 맞춰 유망 사업에 신속하고 유연하게 투자할 수 있다는 장점이 있다.

그동안 해진공은 물류 센터, 항만 시설 등 개별 프로젝트 중심의 금융 지원이 주를 이뤘으나 이번 펀드 출범을 계기로 항만배후단지, 물류 시설, 하역설비 등 국내 핵심 물류 기반시설에 대해 효율적이고 신속한 투자가 확대될 전망이다.

펀드의 총 조성 규모는 2231억원이다. 해진공이 최대 출자자(앵커 LP)이며, BNK부산은행과 신한은행이 공동 출자기관(LP)으로 참여한다. 이지스자산운용과 신한자산운용이 공동 운용사(GP)를 맡아 펀드를 운용할 예정이다. 펀드 존속 기간은 총 15년이다.

최근 세계 공급망 재편과 보호무역주의 확산, 지정학적 위험 증대 등으로 국가 물류망 안정성과 공급망 경쟁력 확보의 중요성이 커지고 있는 시점에서 해진공은 정책금융기관으로서 선도적 출자를 통해 민간 자본의 참여를 유도하는 마중물 역할을 할 방침이다.

해진공 관계자는 “장기적이고 안정적인 자금 공급 구조를 바탕으로 국내 항만물류 인프라의 경쟁력을 높이고, 위축된 민간 투자시장을 활성화하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.