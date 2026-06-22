[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]김용진 GH사장이 직원들의 마라톤 참가 거리만큼 기부금으로 환산해 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 나서 화제다.

22일 GH에 따르면, 사내 러닝동호회 ‘GH 러닝크루’ 99명이 지난 4월과 6월 두 차례 마라톤 대회에 참가해 달린 총 합산거리 1363㎞을 ㎞당 1만원으로 환산한 금액 1363만원을 모금했다. 여기에 한국해비타트의 ‘2026 815런’ 동참을 위한 815만원을 더해 총 2178만원을 기부했다고 밝혔다.

이날 오전 수원 광교 GH 본사에서 열린 기부금 전달식은 김용진 GH 사장, 마희자 한국해비타트 이사장, 815런 캠페인 홍보대사 가수 션과 GH 러닝크루 등이 참여한 가운데 진행됐다. 이번에 기탁된 기부금은 한국해비타트가 추진하는 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 사용될 예정이다.

앞서 GH는 지난 3월 사내 러닝 동호회 ‘GH 러닝크루’를 창단했다.

직원들은 전문 코치진의 지도 아래 꾸준한 연습과 체계적인 훈련을 이어왔다. 이를 바탕으로 지난 4월 경기마라톤대회에 30명, 6월 성남마라톤대회에 69명의직원이 참가해 5km·10km·하프코스·풀코스 등 각 기량에 맞춰 총 1363km를 완주했고, 달린 거리만큼 기부금으로 적립했다.

이날 특별히 평소 기부천사, 마라톤 전도사로 불리며 선한 나눔을 이어가고 있는 가수 션이 홍보대사 자격으로 참석해 자리를 빛냈다. 션은 ‘기부천사의 마라톤 이야기’를 주제로 러닝과 나눔에 관한 메시지를 전해 깊은 울림을 더했다.

‘815런’은 광복절의 의미와 독립유공자에 대한 감사함을 되새기고 “잘될거야, 대한민국!”이라는 긍정 메시지를 전하는 한국해비타트 주최 기부마라톤이다. 2020년부터 현재까지 독립유공자 후손 가정에 총 21호 보금자리를 지원했다.