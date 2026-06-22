베이징·다롄 방문…리창 총리 등과 고위급회동 여부 관심

[헤럴드경제=배문숙 기자]국무총리실은 김민석 총리가 취임 이후 처음으로 22일 중국을 방문한다고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 성남 서울공항에서 공군 2호기에 탑승해 2박3일 일정으로 중국 베이징으로 향했다.

김 총리는 이번 방중 기간 랴오닝성 다롄에서 열리는 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석해 특별 연설한다. 다롄과 함께 베이징도 방문해 다양한 경제·보훈 관련 일정도 소화한다.

김 총리는 연설에서는 우리 정부의 경제 비전을 소개하고 중국 등 글로벌 차원 협력 방안을 제시할 전망이다. 또 포럼에 참석하는 일부 제3국 정·재계 인사들과 교류도 이뤄질 것으로 보인다.

특히 김 총리가 취임 이후 처음 중국을 방문하는 만큼, 행정부 수반으로 서열 2위인 리창 국무원 총리 등 중국 측 고위급 인사와 회동할지에도 관심이 쏠린다.

하계 다보스포럼에 한국 총리가 참석하는 건 지난 2016년 황교안 당시 총리 이후 10년 만이다.

김 총리의 방중에 외교부에서는 박윤주 1차관이 수행하며, 강금실 글로벌 기후환경대사가 특별수행원 자격으로 함께한다.

총리실은 “총리의 이번 방중은 국제사회에 우리 정부의 혁신경제 비전을 소개하고 국제 협력을 강화하는 계기를 제공함과 동시에 최근 한중 간 고위급 교류의 흐름을 이어감으로써 호혜적 협력을 가속할 것으로 기대된다”고 설명했다.

이번 방중은 대통령의 정상외교를 뒷받침하면서, 동시에 오는 8월 더불어민주당 전당대회를 앞두고 총리로서의 외교분야 성과를 정리한다는 취지도 있는 것으로 풀이된다.

김 총리는 이날 기자간담회에서 지난 1년간의 성과의 하나로 “총리로서 실용외교의 장을 열어낸 것에 대해 의미 있게 생각하고 있다”고 밝힌 바 있다.

최근 김 총리가 이미 사의를 표명하고 한성숙 후보자에 대한 인사청문 절차가 진행 중인 만큼, 이번 중국 방문은 김 총리의 임기 내 마지막 해외 방문 일정이 될 가능성이 크다.

공군 2호기는 대통령이 통상 국내나 가까운 아시아 지역 방문 때 활용하는 전용기로, 국무총리나 정부 대표단도 활용해왔다.