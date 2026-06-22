[헤럴드경제=김아린 기자] 서울경찰청 고위 간부의 국민의힘 보좌진 폭행 논란과 관련해 유재성 경찰청장 직무대행이 “고발장이 접수돼 수사 예정”이라며 “법과 원칙에 따라 수사하고 그에 따라 필요한 조치를 하겠다”고 밝혔다.

유 직무대행은 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자 간담회에서 경찰 간부가 국민의힘 보좌진과 물리적으로 충돌하는 모습이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산한 데 대해 이같이 밝혔다.

이 논란은 지난 16일 국민의힘 의원들이 서울청을 방문하던 중 발생했다. 박정보 서울청장이 올림픽공원 집회 참여자에게 “불법 행위에 동조했다 공범으로 적용될 경우 패가망신할 수 있다”고 발언한 것 관련한 항의 방문이었다. 의원들이 박 서울청장실 앞을 막아선 경찰들에게 항의하는 과정에서 이관형 서울청 경비부장이 휴대전화로 현장을 촬영하던 국민의힘 보좌진에게 물리력을 행사하는 모습이 영상에 담겼다.

시민단체 서민민생대책위원회는 박 서울청장과 이 경비부장을 독직폭행과 협박 등 혐의로 17일 고발했다. 서울청은 고발과 별개로 내부적으로 자체 사실관계 파악에 나섰다고 밝혔다.

정점식 국민의힘 원내대표는 “서울청 경비부장이 보좌진의 팔을 비틀고 목덜미를 잡는 폭행을 저질렀다”며 이 경비부장의 경질을 요구했다.

반면 경찰은 국민의힘 측과 대치하는 과정에서 오히려 서울청 소속 경찰관이 다쳐 치료받고 있다고 했다.