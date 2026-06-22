[헤럴드경제=나은정 기자] 이른바 ‘돌싱’ 남녀들이 재혼을 희망하면서도 쉽게 결정을 내리지 못하는 이유가 서로 다른 것으로 나타났다. 남성은 재산 분할에 대한 부담을, 여성은 이혼 후 누리고 있는 자유와 해방감을 재혼의 걸림돌로 꼽았다.

22일 재혼 전문 결혼정보회사 온리-유와 결혼정보업체 비에나래가 이혼 후 다시 혼자가 된 돌싱 남녀 648명(남녀 각 324명)을 대상으로 설문조사 한 결과에 따르면, ‘재혼을 희망하면서도 가끔 할까 말까 망설이게 하는 주된 요인’으로 남성 응답자의 31.5%가 ‘재산 분할 공포’라고 답했다.

이어 ‘상대의 자산 검증 과정에서 탈락할 가능성’(25.0%), 자녀의 재혼 반대나 양측 자녀들의 화합, 양육비, 상속 문제 등을 포함한 ‘각종 자녀 변수’(22.2%), ‘또 다른 실패 우려’(14.2%) 순으로 나타났다.

반면 여성 응답자들은 전체의 43.2%가 ‘포기하고 싶지 않은 해방감’을 가장 큰 이유로 꼽았다. 이어 ‘자녀 관련 변수’(23.2%), ‘또 다른 실패’(18.1%), ‘자산 검증에서 탈락’(10.2%) 순이었다.

특히 남성들이 가장 많이 선택한 ‘재산 분할 공포’는 여성 응답자 가운데 5.3%만 선택한 반면, 여성들이 압도적으로 많이 선택한 ‘해방감’은 남성 응답자의 7.1%만이 답해 뚜렷한 인식 차이를 보였다.

재혼의 부담을 줄일 수 있는 대안에 대해서도 남녀의 생각은 달랐다. 남성은 ‘상호 경제적 독립’(36.1%)과 법적 혼인 대신 ‘동반자 관계 유지’(28.1%)를 가장 선호했고, 여성은 ‘동반자 관계 유지’(33.3%)와 ‘핵심 조건 중심 검증’(28.1%)을 중요하게 봤다.

재혼 상대를 만날 때 중요하게 확인하는 부분에서도 차이가 나타났다. 남성은 가계 관리나 소비 성향 등을 반영한 ‘일상생활 습관’(31.5%)을 가장 중시했다. 반면 여성은 외도, 폭력, 도박, 경제적 무능력 등 ‘심각한 결함 유무’(34.3%)를 중요한 기준으로 꼽았다.

온리-유 관계자는 “가정 경제를 책임지는 남성의 입장에서는 배우자의 경제관념이나 생활 자세 등이 중요할 수밖에 없다”며 “여성들은 전혼에서 배우자와 겪었던 갈등과 상처를 반복하지 않기 위해 상대의 외도, 폭행·폭언, 도박, 경제적 무능 등을 주의 깊게 볼 수밖에 없다”고 분석했다.

한편 국가데이터처에 따르면 1990년 총 재혼 건수는 4만2663건으로 전체 혼인 건수의 10.7%를 차지했으나 이후 계속 늘어나며 2005년 7만9942건으로 25.4%를 기록했다. 그러나 이후 줄어들기 시작해 2020년부터는 4만건대를 기록했고, 지난해는 4만694건(16.9%)으로 역대 최저치였다.

이런 가운데 평균 재혼 연령은 계속 증가해 지난해 남성은 51.9세, 여성은 47.5세로 10년 전보다 각각 4.3세, 4.0세 높아졌다. 20년 전과 비교하면 7.8세, 7.9세 높아진 것이다.