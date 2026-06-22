[헤럴드경제=민성기 기자] 전 국가대표 출신 박지성 JTBC 해설위원이 “현재 (한국 축구대표팀 보다) 일본이 앞서 있는 건 맞다”라고 평가했다.

박 위원은 지난 21일(한국시간) 멕시코의 몬테레이 스타디움에서 열린 일본과 튀니지와의 2026 북중미 월드컵 F조 조별리그 2차전 경기에 JTBC 해설위원으로 나섰다. 이 경기는 일본이 압도적인 경기력으로 튀니지에 4-0 완승을 거뒀다.

박 위원은 경기 후 이날 일본 축구에 대해 “전혀 월드컵이라는 무대 같지가 않고 그냥 평가전에서 경기하는 것 같은 느낌을 줄 정도로 상당히 여유로웠다”고 평가했다.

이어 “자신들이 뭘 해야 하는지 개개인마다 어떤 역할을 맡았는지가 확실히 보였고 그것을 잘 수행하는 모습들이 상당히 인상적이었다”고 덧붙였다.

그는 “일본은 이미 그 모습을 보여줬고 상당히 유지를 잘하고 있는데 한국은 오르락 내리락이 상당히 커서 앞으로의 경기에 따라 좀 달라질 부분이 분명히 있다”고 말했다.

이어 “한국은 좋은 선수를 데리고 있는데 어떤 모습을 유지하고 있지는 않아서 그 부분이 좀 아쉽다. 그렇기 때문에 남은 경기를 봐야 알지 지금 속단하기는, 현재로 놓고 보면 일본이 앞서 있는 건 맞다”고 덧붙였다.

박 위원은 1차전에서 네덜란드와 2-2로 비긴 뒤 튀니지를 4-0으로 이긴 것에 대해 ”일본이 왜 이번 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있는지 증명한 경기여서 개인적으로 좀 많이 부럽다“고 솔직한 심정을 털어놓기도 했다.

하지만 박 위원은 “일본이 지속적으로 성장해 지금 위치까지 온 것은, 반대로 우리도 그렇게 될 수 있다는 뜻”이라고 강조, 한국 대표팀을 향한 희망도 드러냈다.