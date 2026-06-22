[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 양은숙 전남광주대전환기획위원회 대변인은 22일 언론브리핑을 통해 민형배 당선인이 구상 중인 동부·무안·광주 3개 청사 균형 운영 방안을 공개했다.

법적 주소지는 동부청사에, 시민주권 기능은 무안청사에, 정무·기관 유치 기능은 광주청사에 각각 배치하는 방향이다. 인수위원회 검토와 시도민 의견 수렴을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

양 대변인은 “전남광주 통합특별시는 수도권 1극 체제의 한계를 극복하고 지역이 스스로 성장의 축이 되는 새로운 국가 발전 모델”이라며 “치우침 없는 균형은 통합특별시의 절대적인 원칙”이라고 강조했다.

이번 구상의 법적 근거로는 통합특별시 설치를 위한 특별법 제7조 3항이 제시됐다. 해당 조항은 3개 청사를 균형 있게 활용·운영하도록 명시하고 있다.

청사별 기능과 인력 배치를 보면, 동부청사는 법적 주소지를 두고 산업·경제 기능을 중심으로 미래 성장 거점 역할을 맡는다.

부시장 1명이 배치될 예정이며 조직 개편 과정에서 기능 확대 방안도 함께 검토된다.

무안청사는 시민주권의 중심 청사로 기존 전남도청의 행정 역량을 바탕으로 시민 생활과 밀접한 기능을 폭넓게 담당한다.

부시장 2명을 배치해 행정 기능의 무게와 책임을 높이는 방안이 논의된다.

광주청사는 통합특별시 전반의 조정·연결 기능과 함께 정무기관 유치 기능을 담당하는 방향으로 검토된다.

시장은 3개 청사를 순회하며 현장에서 직접 결재하는 방식으로 균형 행정을 실현할 방침이다.

양 대변인은 “첨단 화상 시스템과 디지털 플랫폼을 통해 어디서나 행정 처리가 가능한 스마트 특별시를 지향한다”며 “세 곳 모두가 실질적인 주청사라는 것이 당선인의 기본 입장”이라고 밝혔다.

이어 “인수위 검토와 시도민·전문가 의견 수렴, 시범 운영 등을 거쳐 현장에서 안정적으로 정착될 수 있다는 판단이 드는 시점에 결정할 것”이라며 구체적인 일정을 특정하지 않았다.