기존 구매 고객 대상 재구매 혜택 강화 ‘뷰티레스트’·‘뷰티레스트 블랙’ 구매 시 쿠폰 제공 공식몰서 매트리스·베딩·퍼니처 등 구매 가능

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스는 기존 구매 고객을 대상으로 한 ‘시몬스 리프레쉬&리워즈(Refresh & Rewards)’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 시몬스 침대를 구매한 이력이 있는 소비자가 전국 시몬스 스토어에서 ‘뷰티레스트’ 또는 ‘뷰티레스트 블랙’을 구매할 경우 쿠폰을 제공하는 행사다. ‘뷰티레스트’ 구매 시 최대 30만원, ‘뷰티레스트 블랙’ 구매 시 최대 110만원 상당의 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠폰은 시몬스 공식 홈페이지에서 사용할 수 있다. 매트리스뿐 아니라 베딩, 퍼니처, 룸 액세서리 등 공식몰에서 판매 중인 제품 구매에도 적용된다.

시몬스는 이번 프로모션을 통해 기존 고객의 재구매 수요를 끌어내는 동시에 가족·지인 선물 수요까지 겨냥한다는 계획이다. 침대업계에서는 매트리스 단품 판매를 넘어 프레임, 베딩, 침실 가구까지 묶어 고객 접점을 넓히는 전략이 확산되고 있다. 기존 구매 이력을 기반으로 브랜드 이용 범위를 넓히는 락인 전략의 일환으로도 풀이된다.

구매 이력은 구매 시기와 경로, 모델, 사이즈 등에 관계없이 여러 방식으로 인증할 수 있다. 현재 진행 중인 다른 프로모션과도 중복 적용된다.

시몬스 관계자는 “숙면의 중요성이 커지면서 매트리스, 프레임, 베딩, 퍼니처 등 침실 환경 전반을 개선하려는 수요가 늘고 있다”며 “기존 고객에게 감사의 마음을 전하고, 본인의 침실 환경 개선은 물론 가족과 지인에게도 시몬스 제품을 선물할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.

시몬스는 경기도 이천 본사 ‘시몬스 팩토리움’ 내 수면 연구 R&D센터에서 매트리스 품질 개발과 테스트를 진행하고 있다. 지난해에는 국내 제조·생산 기준 포스코산 경강선에 바나듐을 적용한 ‘바나듐 포켓스프링’을 선보였다.

‘뷰티레스트 블랙’은 2016년 출시된 시몬스의 최상위 매트리스 라인이다. 올해 3월에는 월 판매량 500개를 처음 넘어섰다. ‘뷰티레스트’와 ‘뷰티레스트 블랙’은 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스, 기후에너지환경부 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등을 갖췄다.