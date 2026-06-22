[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상부는 우리나라와 중국의 자유무역협정(FTA) 제15차 후속협상이 22~26일 중국 베이징에서 진행된다고 밝혔다.

이번 협상에는 한국 측 권혜진 산업부 통상교섭실장과 중국 측 린 펑 상무부 국제사 사장을 수석대표로 한 30여명의 양국 대표단이 참여한다.

협상 대표단은 서비스, 투자, 금융 등 3개 분야에 대한 협정문 합의와 시장개방 협상에서 실질적 성과를 도출한다는 방침이다.

한국과 중국은 2015년 FTA 발효 이후 2018년 3월부터 서비스·투자 후속 협상을 개시했으나, 14차례 공식협상과 다수 회의에도 입장차를 좁히지 못했다.

이에 양국 정상은 지난 1월 후속 협상의 연내 의미 있는 진전을 위해 노력하기로 합의했으며 지난 3월 한중 상무장관 회의에서도 논의가 이어졌다.

산업부는 이번 주 한중 FTA 공동위원회와 통상장관 간 면담도 열어 협상 진전 방안을 논의할 예정이라고 설명했다.

권혜진 실장은 “한중 FTA 후속협상이 자유롭고 개방적인 서비스 교역과 예측 가능한 투자 환경 개선의 기반이 되기를 바란다”며 “국내외 불확실성이 지속되는 가운데 우리 기업의 중국 시장 진출에 도움이 되는 협상 결과를 도출하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.