넥센타이어 장착 차량, 2라운드 레이스서 우승 1라운드도 넥센 장착 차량 1·2위 확정 전기차 레이스서 ‘엔페라 SS01’ 성능 입증

[헤럴드경제=정경수 기자] 넥센타이어가 전기차 레이스인 ‘현대 N 페스티벌’ eN1 클래스에서 초반 성과를 이어가고 있다. 2라운드 레이스에서 우승을 차지한 데 이어, 앞서 열린 1라운드 결과도 항소 심의를 거쳐 넥센타이어 장착 차량의 1·2위로 최종 확정됐다.

넥센타이어는 지난 21일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 ‘현대 N 페스티벌’ 그란 투리스모 eN1 클래스 2라운드 레이스 2에서 DCT 레이싱 소속 김영찬 선수가 우승했다고 22일 밝혔다.

이번 2라운드는 주말 동안 레이스 1과 레이스 2로 나뉘어 열렸다. 김영찬 선수는 넥센타이어의 레이싱 전용 타이어 ‘엔페라 SS01’을 장착하고 레이스 2에서 가장 먼저 결승선을 통과했다.

eN1 클래스는 전기차의 한계 성능을 겨루는 레이스다. 특히 세계 최초로 레이싱 전용 슬릭 타이어를 장착해 치러지는 전기차 경기라는 점에서 타이어 성능이 중요한 변수로 꼽힌다. 차량 무게가 2톤을 넘고 최고 출력이 650마력에 달하는 만큼, 타이어에는 강한 하중과 마찰이 반복적으로 전달된다.

넥센타이어는 현재 eN1 클래스에 출전하는 DCT 레이싱, MIK 레이싱, BMP 모터스포트 등 3개 팀에 타이어를 공급하고 있다. 마른 노면용 ‘엔페라 SS01’과 젖은 노면용 ‘엔페라 SW01’을 통해 타이어 제조사 챔피언십 경쟁에도 참여 중이다.

지난달 9일 열린 개막전 결과도 넥센타이어에 유리하게 확정됐다. 1라운드 레이스 1에서는 당초 이창욱 선수(금호 SLM)가 1위로 결승선을 통과했지만, 경기 중 충돌로 5초 가산 페널티를 받았다. 이후 대한자동차경주협회(KARA) 항소위원회가 이의 신청을 기각하면서 최종 순위가 조정됐다.

이에 따라 1라운드 레이스 1 최종 결과는 한재희 선수(MIK 레이싱) 1위, 김영찬 선수(DCT 레이싱) 2위로 확정됐다. 두 선수 모두 넥센타이어를 장착한 차량으로, 넥센타이어는 개막전에서 1·2위를 모두 가져가게 됐다.

이번 성과는 전기차와 내연기관 레이스를 아우르는 넥센타이어의 모터스포츠 전략과도 맞닿아 있다. eN1 클래스에 공급되는 ‘엔페라 SS01’은 국내 모터스포츠 최상위 무대 중 하나인 오네 슈퍼레이스 챔피언십 ‘토요타 가주 레이싱 6000’ 클래스 공급 제품과 같은 모델이다. 넥센타이어는 해당 클래스에서 지난해 타이어 제조사 최초로 3년 연속 챔피언십을 차지한 바 있다.

넥센타이어 관계자는 “대회 초반부터 이어진 성과로 넥센타이어의 레이싱 타이어 기술력을 재확인했다”라며 “앞으로도 전기차와 내연기관 구분 없이 어떤 환경에서도 최적의 주행 성능을 제공하는 제품을 공급해 나갈 것”이라고 말했다.