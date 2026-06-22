‘전재수 부산시장 당선인 초청 상공인 간담회’ 田 “기업이 성장해야 지역경제 시민 삶 온기” 양재생 “해양수도 도약에 경제계도 협력할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 민선 9기 부산시장 당선인이 22일 부산상공회의소를 방문해 부산경제 재도약을 위한 소통과 협력을 다짐했다.

전 당선인은 이날 오전 부산상의 2층 상의홀에서 열린 상공인 간담회에 참석해 기업현장 목소리와 경제계 의견을 들었다. 간담회에는 부산상의 양재생 회장과 장인화 명예회장, 강병중 넥센그룹 회장, 송규정 윈스틸 회장, 신정택 세운철강 회장 등 역대 전·현직 부산상공회의소 회장을 비롯해 지역 주요 기업인 70여명이 참석했다.

부산상의는 축하패를 전달하며 당선을 축하했고, 최근 실시한 ‘새 부산시정에 바라는 지역기업인 의견조사’ 결과를 발표했다.

간담에 참석한 상공인들은 정주환경 개선을 위한 취수원 다변화의 조속한 추진과, 첨단산업 수요에 대응할 전력망 확충 및 전력계통 효율화를 건의했다. 해양수도 부산을 위한 해수부 산하 6개 해양특화 공공기관 유치, 부산경제 재도약을 위한 앵커기업 사수와 대기업 유치도 강조했다.

이들은 “신규기업 유치만큼 기존 기업을 지키는 것도 중요하다”며 “정부가 통합 추진 중인 5개 발전사 중 남부발전, 대한항공·아시아나 합병으로 본사이전 이슈가 있는 에어부산, 지금은 상황이 어렵지만 지역 앵커기업으로 성장할 수 있는 금양, 시리우스항공도 당선인이 각별한 관심을 가져달라” 당부했다.

전재수 당선인은 “기업이 버텨야 일자리가 지켜지고, 기업이 성장해야 지역경제와 시민의 삶에도 온기가 돌 수 있다”며 “현장 목소리를 적극 반영하는 시정을 펼치겠다”고 약속했다.

부산상의 양재생 회장은 “민선 9기 새로운 부산시정의 출발을 지역상공인들과 함께 축하드린다”면서 “부산이 대한민국 해양수도로 도약하고 지역경제가 활력을 되찾을 수 있도록 경제계도 부산시와 긴밀히 소통하며 적극 협력하겠다”고 화답했다.