기관·기관장 평가 동시 최고등급 달성 수출 7000억달러·관세 대응 등 성과

[헤럴드경제=권제인 기자]코트라가 기획재정부 주관 ‘2025년도 공공기관 경영실적 평가’에서 최고등급인 A등급(우수)을 획득했다고 22일 밝혔다.

4년 연속 최고등급을 받은 유일한 공공기관은 코트라가 유일하다. 기관장 경영계약 이행실적 평가에서도 최고등급인 ‘우수’를 받아 기관과 기관장 평가에서 모두 최고등급을 달성했다.

이번 평가는 공기업 및 준정부기관 88곳을 대상으로 실시됐으며, 이 가운데 15개 기관이 A등급을 받았다. 기관장 평가 대상 82명 중에서는 6명이 우수 등급을 획득했다. 코트라는 기관·기관장 평가에서 동시에 최고등급을 받은 3개 기관 중 하나다.

1962년 설립된 코트라는 무역과 투자유치를 지원하는 준정부기관이다. 최근에는 AI 기반 무역·투자 지원체계 구축, 공급망 재편 대응, 첨단산업 해외 인재 유치 등 경제안보 기능도 강화하고 있다.

코트라는 지난해 미국의 관세 조치 등 글로벌 통상환경 변화 속에서도 정부 및 기업과 협력해 수출 7000억달러 달성과 수출시장 다변화 성과를 이끌어냈다고 설명했다.

특히 미 관세 대응 범정부 통합창구인 ‘관세대응 119’를 운영하며 1만건 이상의 기업 애로를 지원했다. 또 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 활용해 지난해 4분기 역대 최대 규모의 외국인 투자유치 실적 달성에 기여했다.

지역 균형발전을 위한 성과도 인정받았다. 코트라는 ‘수출희망 1000’ 사업을 도입하고 지방자치단체와의 협업을 확대해 지역 주력산업 분야의 수출과 외국인 투자유치를 지원했다.

인공지능(AI) 전환 성과도 주요 평가 요인으로 꼽혔다. 코트라는 기획재정부가 선정한 ‘10대 AI 선도기관’에 이름을 올렸으며, AI 사진분석 설루션을 활용한 시설 안전점검과 행사장 혼잡도 관리 등 안전관리 체계를 고도화했다.

아울러 기업의 수출 진입장벽을 낮추기 위해 ‘AI 수출비서’ 시범서비스를 운영하고 전국 20개 AI 무역지원센터를 통해 기업들의 AI 활용을 지원했다. 고객만족도 평가 7년 연속 최고등급, 동반성장 평가 5년 연속 최고등급을 기록한 점도 이번 평가에 반영됐다.

강경성 코트라 사장은 “이번 성과는 정부의 국정과제 및 통상질서 격변에 맞춰 모든 임직원들이 혼신의 노력을 다한 결과”라며 “특히 유례 없는 통상 파고를 넘어 수출기업과 함께 수출 7000억달러, 다변화 성과를 일군 데 감사드린다”고 말했다.

이어 “앞으로도 끊임없는 경영혁신을 통해 성과를 창출하고, 국민으로부터 신뢰받는 기관이 되겠다”며 “AI 활용 및 지역 성장을 축으로 모두의 수출을 확대해 수출 5강, 1조달러 시대를 열기 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.