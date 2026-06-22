- 수출기업 맞춤형 IP 분쟁 위험 진단·처방 서비스 ‘IP분쟁닥터’ 신청 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 주요 수출 소비재 관련 협회 및 유관기관을 대상으로 교육을 진행해 온 ‘IP분쟁닥터’서비스의 지원 대상이 개별 기업까지 확대된다.

지식재산처(처장 김용선)는 찾아가는 ‘IP분쟁닥터’서비스를 수출중소기업까지 확대하고 오는 7월부터 신청 접수에 들어간다고 22일 밝혔다.

수출 중이거나 수출을 준비 중인 기업이라면 규모와 관계없이(1개社도 가능) 신청할 수 있다.

기업이 특허·영업비밀·상표·디자인 등 희망 분야와 관심 내용을 선택해 신청하면, 지식재산처의 전문 변호사·변리사로 구성된 ‘IP분쟁닥터’가 직접 방문해 해당 기업의 업종·진출국가·분쟁 위험 등을 고려한 맞춤형 진단과 처방을 제공한다. 필요 시 특허분쟁 대응전략 지원, K-브랜드 분쟁대응 지원 등 지원 사업도 연계한다.

참여를 희망하는 기업은 지식재산처 누리집에 게시된 공지사항을 참고해 신청서를 작성하면 된다. 접수된 신청건은 지역·업종·희망 분야 등을 고려해 연말까지 탄력적으로 운영할 예정이다.

지식재산처 박진환 지식재산분쟁대응국장은 “찾아가는 IP분쟁닥터 현장지원은 해외 진출기업의 지식재산 분쟁을 사전 예방하기 위한 적극행정의 첫걸음”이라며 “우리 수출기업이 필요로 하는 분야와 문제를 중심으로 현장 맞춤형 진단과 처방 및 교육 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.