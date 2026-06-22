노동위원회·감사청렴위원회 신설 시장 권한 분산…효율·공정 지향

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 김상욱 울산광역시장 당선인이 ▷행정의 효율성 제고 ▷행정의 독립성·청렴도 제고 ▷행정 자체 견제기능 강화 ▷시민 목소리 반영을 민선 9기 행정부 조직개편 방향으로 제시했다.

김 당선인은 22일 민선 9기 조직개편과 관련한 첫 브리핑을 열고 합의제 행정기구 도입안을 발표했다. 김 당선인은 기존 ‘노동특보’를 폐지하고, 독립적인 합의제 행정기구인 ‘노동위원회’를 신설하겠다고 밝혔다. 이는 그동안 특보 중심 구조가 시장의 의중만 반영하고 정책 조정 및 다양한 노동 현안 대응에 한계를 보였다는 판단에 따른 것이다.

이에 따라 노동정책과 권익보호를 전담하는 노동정책팀과 노동권익팀을 두어 정책 실행력을 강화하고, 산업의 AX전환 과정에서 성과가 공정하게 분배되도록 하는 데에 중점을 둘 예정이다.

신설되는 위원회는 개방형 4급직의 노동위원장을 비롯해 위원 간 논의와 합의를 기반으로 운영하면서 공정하고 독립적인 의견을 취합한다는 계획이다.

김 당선인은 “기존에 기업 입장을 반영하는 조직은 있었는데, 일반 노동자의 의견을 반영하는 것은 미흡했다”며 “노동자의 권익 보호에 집중하면서 독립된 합의기구를 만들어간다는 것이 핵심”이라고 설명했다.

감사 기능 개편도 함께 추진된다. 기존 행정부시장 소속 감사관을 폐지하고, 시장으로부터 독립된 ‘감사청렴위원회’를 신설한다. 이는 감사조직이 그동안 독립성과 실효성 측면에서 한계를 드러냈다는 지적을 반영한 조치다.

김 당선인은 “기존 감사가 시장과 가까운 사람을 감사하기가 쉽지 않아 시민 눈높이에 맞는 감사를 하는 데는 한계가 있었다”고 평가하고 “수의계약, 인허가 관련 업무 등 실질적인 상시감사 체제가 되도록 해 시민에게 신뢰를 받는 행정이 이루어지도록 하겠다”고 말했다.

감사청렴위원장도 3급 또는 4급직의 개방형 직위로 운영하고 감사총괄팀, 시설감사팀, 혁명윤리팀, 계약조사팀 등 감사총괄·기술감사 등 분야별 전담팀을 갖출 예정이다. 또 재정기획관을 신설하고 예산담당관, 세정담당관, 회계담당관을 두어 효율적인 재정관리체계를 만들며, 산업육성과도 신설해 울산 미래 전략 산업에 효율성 기할 예정이다.

민선 9기 첫 조직개편(안)은 다음 달 울산시의회 임시회에 상정하고, 심의·의결을 거쳐 7월 말 시행할 계획이다.