[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]도성훈 인천 최초 3선 인천시교육감의 새 임기 준비위원회가 공식 명칭을 ‘읽걷쓰AI학생성공 추진위원회’로 정하고 22일 출범식과 함께 본격적인 활동에 들어갔다.

읽걷쓰AI학생성공 추진위원회는 ‘읽걷쓰AI로 학생성공시대 완성’을 주민직선 5기 인천교육 비전으로 삼고 도성훈 교육감의 공약 추진계획 수립과 정책 방향, 예산 등의 조정 역할을 맡아 내달 30일까지 운영한다.

이갑영 전 인천대학교 부총장이 위원장을 밭고 오승한 한중문화협회 인천지회장이 부위원장으로 선임한 위원회는 8대 분과와 4대 특별위원회 체제로 운영된다.

특히 교사·학생·학부모·청년·AI교육 전문가 등이 참여하는 정책자문단을 운영하는 등 ‘참여하는 개방형 준비위원회’로 이끌어갈 계획이다.

이갑영 추진위원장은 “선거 때 시민과의 약속을 학교 현장에서 살아 숨 쉴 수 있도록 ‘인천 학생의 성장과 성공’을 최우선 가치로 삼아 구체적인 실행 방안과 단계별 재정 로드맵을 세밀하게 설계하겠다”고 말했다.