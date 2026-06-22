1980년대 CB 시리즈 감성 현대적으로 재해석 1000㏄ 엔진에 첨단 주행 보조 기술 적용 22일부터 사전예약…7월 공식 출시

[헤럴드경제=정경수 기자] 혼다코리아가 차세대 레트로 스포츠 네이키드 모터사이클 ‘CB1000F’의 국내 출시를 앞두고 사전예약에 들어간다. 1980년대 레이스 무대에서 존재감을 보였던 CB 시리즈의 디자인 감성을 현대적으로 되살린 모델이다.

혼다코리아는 22일부터 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러를 통해 CB1000F 사전예약을 시작한다. 내달 공식 출시 예정이다.

CB1000F는 혼다를 대표하는 CB 시리즈의 계보를 잇는 모델이다. 특히 1980년대 북미 AMA 챔피언십에서 활약한 CB750F와 CB900F에서 영감을 받아 개발됐다. 개발 콘셉트는 ‘최고의 균형감을 갖춘 로드스터’다. 과거 CB 특유의 클래식한 분위기를 살리면서도 현재 라이딩 환경에 맞춘 성능과 편의 장비를 더한 것이 특징이다.

외관은 1980년대 로드 스포츠 모터사이클의 분위기를 비교적 뚜렷하게 반영했다. 클래식한 연료탱크에서 리어 카울로 이어지는 직선적인 차체 실루엣과 대형 원형 LED 헤드라이트를 적용했다. 듀얼 혼과 메가폰 스타일 머플러도 더해 레트로 감성을 강조했다.

컬러와 그래픽도 과거 레이스 머신에서 모티프를 가져왔다. AMA 챔피언십에서 활약한 전설적인 라이더 프레디 스펜서의 머신 그래픽에서 영감을 받은 스트라이프 패턴을 적용해 CB1000F만의 정체성을 살렸다.

파워트레인은 스포츠 네이키드 모델 CB1000 호넷의 엔진을 기반으로 개발된 1000㏄ 수랭식 직렬 4기통 엔진을 탑재했다. 일상 주행에서 자주 쓰이는 저·중회전 영역의 토크와 응답성을 높여 도심과 장거리 주행 모두에서 다루기 쉽도록 조율했다는 설명이다.

첨단 주행 보조 시스템도 적용됐다. CB1000F는 6축 IMU를 기반으로 스로틀 바이 와이어, 혼다 셀렉터블 토크 컨트롤, 윌리 컨트롤, 코너링 ABS 등을 통합 제어한다. 라이딩 모드는 스탠다드, 스포츠, 레인, 유저1, 유저2 등 총 5가지로 구성돼 주행 환경이나 라이더 취향에 따라 설정을 바꿀 수 있다.

편의 사양으로는 스마트키 시스템과 5인치 TFT 디스플레이가 적용됐다. 13종의 순정 액세서리도 함께 운영해 라이더가 취향에 맞게 차량을 꾸밀 수 있도록 했다.

CB1000F는 블루 스트라이프 그래픽을 더한 실버와 레드 라인을 적용한 블랙 등 2가지 색상으로 판매된다. 혼다코리아는 사전예약 및 구매 고객 선착순 30명에게 퀵 시프터 액세서리를 제공하는 이벤트도 진행한다.

한편 혼다 CB 시리즈는 1959년 출시된 ‘CB92 벤리’를 시작으로 65년 넘게 이어져 온 브랜드의 대표 모터사이클 라인업이다. 성능과 스타일, 일상에서 즐길 수 있는 라이딩 감각을 앞세워 전 세계 라이더들에게 꾸준히 사랑받아 왔다.