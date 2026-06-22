이준석 “연어 술파티, 국회 속인 범죄” 천하람 “주택 공급 부족…현실성 있어야”

[헤럴드경제=정석준 기자] “‘연어 술파티’가 대북송금 재판을 통째로 ‘조작기소’로 둔갑시키고 끝내 ‘공소취소 특검’까지 밀어붙이는 출발점이었다”며 “공소취소는 꿈도 꾸지 말라. 그 끝은 닉슨(미국 전 대통령)과 똑같은 하야뿐”이라고 말했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위 회의에서 “검찰의 기소엔 ‘조작’이라 침을 뱉으면서 검찰의 칼과 인맥은 청와대 안방에 들이는 뻔뻔함이 이재명 정권의 민낯이다. 그 이중성의 출발점에 ‘연어 술파티’가 있다. 없는 일을 지어내 국회를 속인 범죄였다”며 이같이 주장했다.

이른바 ‘수원지검 검사실 연어 술파티’ 의혹 등을 제기해 위증 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 부지사가 지난 20일 국민참여재판 1심에서 징역 4개월의 실형을 선고받은 데 따른 발언이다.

이 대표는 “지난 2년간 ‘연어 술파티’를 외쳤던 민주당 의원 전원의 입장 표명을 요구한다”며 “검사 한 사람을 ‘회유공작범’으로 몰았던 분들이다. 거대 여당과 정권이 가진 모든 화력을 검사 한 사람에게 퍼부었다”고 비판했다.

이어 “자기 죄를 덮자고 남의 인생을 불쏘시개로 쓰는 사람이라면 그것 하나만으로도 이재명 대통령은 대통령 자격이 없다”며 “50여 년 전 미국에서 닉슨 대통령을 무너뜨린 건 도청이란 범죄가 아니라 범죄를 덮으려한 은폐였다”고 했다.

그러면서 “닉슨은 자신을 수사한 특검을 잘랐고 끝내 자신이 잘렸다. 이재명 정부가 벌인 ‘연어 술파티 조작사건’ 결말도 다르지 않을 것”이라고 언급했다.

이 대표는 최고위 후 취재진과 만난 자리에서 정이한 전 부산시장 후보의 ‘음료수 투척 자작극 의혹’ 관련, “탈당했기 때문에 조치할 수 있는 부분은 제한적이지만, 진상규명을 위한 최대한의 노력을 하고 있다”고 말했다.

천하람 개혁신당 원내대표는 최고위 회의에서 “부동산 정책에서 말을 바꾸고 실용이 아니라 이념, 전형적인 민주당 정책으로 가고 있다”며 이재명 정부를 비판했다.

천 원내대표는 “이재명 대통령은 매운맛 문재인이 되었다. 김용범 정책실장은 반도체 호황에 따른 유동성이 부동산시장에 유입되는 것을 막기 위해 보유세와 양도세를 강화해야 한다고 했다”고 밝혔다.

이어 “주식이 올라서 번 돈, 성과급 받은 돈으로 부동산 사는 것을 왜 막아야 하나. 그리고 이걸 어떻게 막을 거냐”고 덧붙였다.

그러면서 “기본소득, 국민배당금제 하려고 세금 올리고 싶으면 솔직히 이야기하라. 그런데 우리는 보유세, 양도세를 함께 올리는 문재인의 길을 이미 가본 적이 있다. 매물은 잠기고 월세는 오르는, 임차인 죽이는 길”고 강조했다.

주택 공급대책에 대해서는 “공급정책을 담당할 수장들이 공석인 상황에서 용산, 태릉 CC, 과천 등 재탕 공급정책은 현실성 부족, 지역주민 반발 등으로 표류하고 있다”며 “지금이라도 현실성 있는 공급대책을 우선해서 개딸의 길이 아니라 국민을 위한 길을 가기 바란다”고 주장했다.