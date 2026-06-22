22일부터 8주간 고객 목소리 청취 대학생들과 서비스 개선안 도출

SK텔레콤은 대학생들과 함께 서비스 혁신 아이디어를 발굴하는 ‘CX 캠퍼스’(사진) 프로젝트를 22일부터 8주간 진행한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 고용노동부가 총괄하고 대한상공회의소가 지원, 한국생산성본부가 운영하는 ‘미래내일 일경험 프로그램’의 일환이다. SK텔레콤의 고객가치혁신·마케팅·보안 업무 담당자들과 대학생들이 협업해 서비스 개선안을 도출하는 방식으로 진행된다.

이번 프로젝트는 기업 실무진과 대학생이 함께 고객 경험 개선 과제를 수행한다는 점에서 단순 교육형 프로그램과 차별화된다. 참여 학생들은 실제 이용 과정의 불편 사항과 젊은 세대의 이용 패턴을 분석하고, 현장 적용 가능성이 있는 개선안을 제시하게 된다.

SK텔레콤은 대학생들이 통신 분야 실무를 경험하고 실무자 멘토링을 통해 취업 역량을 강화할 수 있도록 지원한다.

SK텔레콤은 국내 대학(원) 재학 및 휴학생을 대상으로 개인 및 팀(4인 이내) 선발을 완료했다. 22일부터 8월 16일까지 총 8주간 프로젝트를 진행할 예정이다. 프로젝트에 참여하는 대학생들은 SK텔레콤 실무자(멘토)와 협업해 시장 분석, 고객 수요 조사, 주요 사례 분석, 개선방향 도출 및 실행 아이템을 제안하는 과정을 거친다. SK텔레콤과 주 단위로 점검 미팅을 진행하고 8월에 최종 발표회를 가질 예정이다.

SK텔레콤은 최종 발표회에서 제안된 개선안을 관련 부서와 공유하고 대학생들의 의견과 아이디어를 적극 반영해 고객이 체감할 수 있는 서비스 변화를 추진할 방침이다. 김광우 기자