서울 창업생태계 성장 뒷받침한 SBA...스타트업 글로벌 진출·오픈이노베이션 성과 AI·헬스케어·핀테크·로봇 등 서울 강점 산업 분야 글로벌 기업들이 이끈 도약

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 서울 창업생태계가 지속적인 성장과 일자리 창출을 바탕으로 글로벌 혁신도시로 자리매김하고 있다.

글로벌창업생태계 평가기관 스타트업 지놈의 연구 결과에 따르면 서울 창업생태계의 스타트업 투자 및 엑시트 밸류에이션을 합산한 생태계 가치가 2018년부터 2025년 사이 1000억 달러 이상 성장, 이 과정에서 5만 개 이상의 고부가가치 일자리가 창출되는 성과를 거뒀다. 간접 고용은 이보다 약 4배에 달하는 것으로 추산된다.

서울창업생태계의 빠른 성장은 인재, 인프라, 고밀도 집적이라는 서울만의 경쟁력에서 비롯되었다.

서울의 경쟁력은 우수한 공학 인재, 세계적 수준의 브로드밴드·모바일·결제 인프라, 기업 R&D 역량, 높은 기술 수용도를 갖춘 시장이 하나의 도시 안에 집적되어 있다는 데 있다. 이처럼 다양한 혁신 요소가 단일 도시에 고밀도로 결집된 사례는 전 세계적으로도 드물다.

스타트업 지놈은 인공지능·빅데이터, 생명과학, 첨단 제조·로봇공학, 핀테크를 서울의 핵심 강점 산업으로 꼽으며, 퓨리오사에이아이(AI 반도체), 루닛(의료 AI), 뷰노(의료 AI), 토스(핀테크), 서울로보틱스(로봇모빌리티) 등 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 창출한 대표 기업들을 주목할 사례로 제시했다.

서울의 성공적인 도약은 서울시와 SBA가 장기적 비전 아래 생태계를 꾸준히 정책적으로 뒷받침해온 결실이기도 하다.

서울시는 2019년부터 2022년까지 미래혁신성장펀드를 통하여 3조 6000억 원을 조성해 서울소재 창업기업 1651개사에 투자했다. 또한 2023년부터는 서울비전 2030 펀드를 통해 2026년까지 4조 1000억 원을 추가 조성, 향후 2027년부터 4개년간 총 4조 원 추가 조성 목표로 공공 자본을 생태계에 투입하며 마중물 역할을 할 계획이다

서울경제진흥원은 창업 시설 운영, 스타트업 성장 지원 프로그램, 글로벌 진출, 오픈이노베이션 사업 등을 통해 창업정책을 현장에서 실행해왔다.

탄탄한 스타트업 생태계는 서울 도시 경제의 장기 회복탄력성을 높이고, 미래 세대에게 새로운 가능성을 열어주며, 글로벌 투자와 인재를 불러들이는 구심점이 된다. AI 시대가 본격화되는 지금, 서울은 빠르게 재편되는 세계 경제 속에서 스스로를 혁신할 수 있다는 것을 증명해가고 있다.

스타트업 지놈의 2026년 평가에서 서울은 세계 9위를 기록하며 글로벌 Top 10 수준의 경쟁력을 유지했다. 서울은 2018년 54위에서 2025년 8위까지 상승하는 등 지난 7년간 빠른 성장세를 이어왔으며, 세계 주요 혁신도시와 어깨를 나란히 하고 있다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “서울창업생태계의 글로벌 위상 강화는 서울의 인프라, 자본, 인재가 세계 시장에서 검증된 결과이며, 서울창업생태계의 지속가능한 성장을 뒷받침하도록 노력을 아끼지 않겠다 ”고 밝혔다.