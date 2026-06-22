- 23일~25일, 산림헬기로 200mm 이상 강우지역 산사태 피해 면밀히 조사

[헬럴드경제= 이권형기자] 산림청은 최근 집중 호우가 방생한 강우지역을 대상으로 산림헬기를 이용한 산사태 피해여부 조사에 착수한다.

산림청(청장 박은식)은 지난 19일부터 사흘간 200mm 이상 강우를 기록한 강원도 산악지역 대상으로 산사태 발생 여부 확인을 위해 오는 23일~25일까지 산림항공본부와 국유림관리소 합동으로 산사태 항공조사를 실시한다고 밝혔다.

기상청 기록에 따르면 지난 19일~21일까지 사흘간 강원 동해안, 경북 북부, 울릉도 지역을 중심으로 많은 비가 내렸으며, 최다 강우 지점은 인제(미시령)로 누적강우량 259.5mm을 기록했다.

이에 산림청은 누적강우 200mm 이상을 기록한 강원도 속초시, 인제군, 고성군을 대상으로 항공기(헬기)를 이용한 산림지역 산사태 피해 여부를 육안으로 확인하고, 피해가 발생된 지역의 위치 좌표를 취득할 예정이다.

항공조사로 산사태 피해가 확인되면 드론 등을 활용한 현장조사를 실시해 정확한 피해 위치, 면적 등 공간정보 및 DB구축을 실시하고 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력한 후 복구계획을 수립할 예정이다.

산림청 이용권 산림재난통제관은 “산사태 피해 발생 시 항공·드론 등 다양한 조사 수단을 활용해 신속하고 촘촘한 피해조사를 추진하는 것이 중요하다”며 “피해 확인 즉시 빠른 조사를 통해 복구사업을 추진하겠다”고 밝혔다.