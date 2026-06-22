스타벅스코리아가 22일 오후 3시 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료한다. 이 업체가 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 국내 1호점인 이대점을 개점한 이후 처음이다. 지난달 발생한 마케팅 논란에 대한 책임을 통감하고, 임직원들의 역사의식과 사회적 감수성을 제고하기 위한 전사적 교육을 진행하기 위해서다. 이날 오전 서울 도심 내 한 스타벅스 매장 입구에 영업시간 안내문이 부착돼 있다. 임세준 기자
jun@heraldcorp.com
입력 2026-06-22 11:22:37
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스타벅스코리아가 22일 오후 3시 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료한다. 이 업체가 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 국내 1호점인 이대점을 개점한 이후 처음이다. 지난달 발생한 마케팅 논란에 대한 책임을 통감하고, 임직원들의 역사의식과 사회적 감수성을 제고하기 위한 전사적 교육을 진행하기 위해서다. 이날 오전 서울 도심 내 한 스타벅스 매장 입구에 영업시간 안내문이 부착돼 있다. 임세준 기자
[단독] 서울대 로스쿨 ‘성폭력 의혹’ 계속되는 논란…학내 인권센터 기각, 경찰 판단은 달랐다 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 서울대학교 법학전문대학원(로스쿨) 교수가 학생에게 성폭력을 저질렀단 의혹이 제기된 가운데 해당 학생은 교수로부터 형사고발을 당한 것으로 확인됐다. 이 사안은 처음엔 서울대 인권센터가 조사를 벌여 기각했는데, 나중에 수사한 경찰은 신고 내용을 허위로만 단정할 수 없다고 봤다. 22일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울대 로스쿨 교수 A
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있다.
“요즘 부자들은 네일관리 안해”…맨손톱이 ‘부의 상징’이라는데
[헤럴드경제=김보영 기자] 고급 네일숍에서 완성한 화려한 젤 네일 대신 깔끔하고 단정한 맨손톱이 새로운 트렌드로 떠올랐다. ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’ 흐름 속에서 자연스러운 윤기를 발산하는 완벽하게 다듬어진 손톱이 새로운 부의 상징으로 주목받고 있다. 최근 패션지 마리끌레르는 세련된 여성들 사이에서 젤 네일 대신 맨손톱이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다고 전했다. 몇 년 전까지는 과하게 꾸민 값비싼 네일이 고급스러움의 상징처럼 여겨졌지만, 최근에는 자연스러운 손톱으로 돌아가는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다. 또 다른 패션지 하퍼스 바자도 최근 “고액 자산가 여성들은 네일 케어를 받지 않는다”고 보도하며 화려한 네일아트 대신 간편하고 효율적인 맨손톱을 선택하는 분위기가 확산하고 있다고 전했다. 비즈니스, 네트워킹, 재산 증식 등으로 바쁜 일상에서 몇 시간을 들여 매니큐어를 받고 그 상태를 유지하기 위해 신경 쓰는 것이 시간 낭비로 느껴진다는 것이다. 실제로 이번 시즌