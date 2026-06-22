스타벅스코리아가 22일 오후 3시 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료한다. 이 업체가 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 국내 1호점인 이대점을 개점한 이후 처음이다. 지난달 발생한 마케팅 논란에 대한 책임을 통감하고, 임직원들의 역사의식과 사회적 감수성을 제고하기 위한 전사적 교육을 진행하기 위해서다. 이날 오전 서울 도심 내 한 스타벅스 매장 입구에 영업시간 안내문이 부착돼 있다. 임세준 기자


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