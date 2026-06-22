[헤럴드경제=나은정 기자] 제주에서 만취 상태로 렌터카를 몰다 사고를 낸 20대 관광객이 스마트워치의 자동 신고 기능으로 음주운전 사실이 들통났다.

22일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 4시 22분쯤 제주시 서귀포시 남원읍 한남리사무소 인근 도로에서 20대 관광객 A씨가 몰던 아반떼 렌터카 승용차가 고랑에 빠졌다.

차량에는 20대 남성 2명이 타고 있었는데, 사고 직후 이들이 착용한 스마트워치가 충돌 감지 기능을 통해 자동으로 119에 신고했다.

자동 신고 덕분에 차량에 갇혀 있던 A씨 등 2명은 출동한 119구급대에 의해 구조됐다.

이들은 타박상 등 경상을 입고 병원으로 옮겨져 치료 중이다.

경찰 조사 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 나타났다.

경찰은 이들을 도로교통법 위반 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.