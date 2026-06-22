[헤럴드경제=서정은 기자] 서울시가 민간건축공사장 안전관리 역량 강화를 위해 시공자, 감리자, 건축안전자문단, 서울시·자치구 직원 등을 대상으로 ‘2026 서울시 건축안전세미나’를 개최한다.

22일 서울시에 따르면 세미나는 이날 서울시청 신청사에서 오후 1시30분부터 5시30분까지 진행된다. 건축공사 현장에서 반복적으로 확인되는 안전관리 쟁점과 제도 운영 사항을 중심으로 구성했다. ▷민간 공사장 동영상 기록관리 ▷무량판 구조 안전 ▷굴토공사장 안전관리 ▷중대재해 사례로 보는 건설현장 위험 요인 등으로 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심이다.

세미나는 교육개요 안내와 인사말씀을 시작으로 총 4세션으로 진행된다. 각 세션 후에는 참석자 질의응답을 통해 현장 애로사항과 안전관리 방안에 대한 의견을 나눌 계획이다.

서울시는 실제 사례를 통해 공사관계자가 위험요인을 구체적으로 인식하고, 작업 전 점검과 현장 관리의 중요성을 다시 확인 할 수 있도록 할 예정이다. 앞으로도 건축공사장 안전사고 예방을 위해 민간공사장 안전관리 과정에서 필요한 사항을 공사관계자와 공유하고, 자치구 및 유관기관과 협력해 안전관리 체계를 강화해 나갈 계획이다.

김승원 서울시 건설기술정책관은 “이번 세미나를 통해 공사관계자와 공무원의 안전관리 역량을 강화하고, 건축공사장 안전사고를 사전에 예방하는 한편 시공 안전과 품질을 최우선으로 하는 건설 현장 문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.