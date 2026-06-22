[헤럴드경제=서정은 기자] 대보그룹은 지난 19일 송파 청소년수련관에서 본사, 현장, 사업소 임직원 약 300명이 참석한 가운데 창립 46년 기념식을 열었다고 22일 밝혔다.

이날 대보그룹에 따르면 기념식에서 최등규 회장은 “대내외 여건이 어렵지만 대보만의 저력으로 올해 경영목표를 반드시 달성하자”며 “대보라는 이름이 모두에게 자부심과 자긍심이 될 수 있도록 계속 전진하자”고 임직원들을 격려했다.

또 “지난 5월 개최된 서원밸리 자선 그린콘서트는 67만 명에 육박하는 누적관람객을 기록하며 성료됐다”며 “그린콘서트의 핵심가치가 골프장에서 가장 소중한 잔디를 내어주는 ‘나눔의 정신’과 26년간 꾸준히 진행해 온 ‘지속성’인 것처럼 대보그룹도 지속 성장하는 기업이 되어야 한다”고 강조했다.

그린콘서트는 기업의 이윤을 사회에 환원하고 어려운 이들을 돕기 위한 대보그룹의 대표적인 사회공헌활동이다. 기부에도 참여하며, 골프장을 무료 개방해 온가족이 잔디에서 뛰어 놀 수 있도록 제공한다. 유명가수들의 콘서트도 관람하는 국내 유일의 골프장 콘서트로 올해 22회를 맞이했었다.

대보그룹은 창업주인 최 회장이 1981년 대보실업을 설립한 이래 대보건설, 대보유통, 대보정보통신, 서원밸리컨트리클럽 등 건설, 유통, 정보통신, 레저 부문으로 꾸준히 사업을 확장했다. 임직원 약 4000명, 매출액 약 2조2000억원 규모다. 한편 최 회장은 미국 골프 전문 매체 ‘골프 Inc’가 발표한 ‘아시아 골프산업 영향력 있는 인물’ 순위에 5년 연속 이름을 올리며 영향력을 인정받고 있다.