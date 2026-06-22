록히드마틴 등과 같은 등급 받아

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 글로벌 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 ‘A-’를 받았다고 22일 밝혔다. 대한민국 방산·우주항공 기업이 글로벌 신용등급을 획득한 건 이번이 처음이다. (관련기사 <본지 2025년 9월 17일자 ‘[단독] 한화에어로, K-방산 첫 글로벌 신평사 신용등급 획득 추진>’ 참고)

S&P의 A- 신용등급은 통상 ‘투자해도 문제없음’ 수준을 넘어 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 투자 대상임’을 뜻한다. 글로벌 방산업체 중 A- 등급을 받은 곳은 록히드마틴, BAE 시스템즈 등이다. S&P는 한화에어로스페이스에 대해 A- 등급과 함께 향후 신용등급도 ‘안정적(stable)’이라고 평가했다.

S&P는 한화에어로스페이스를 대한한국 최대 방산기업으로 평가하면서 K9 자주포와 다연장 유도미사일 천무 등 주력 무기체계가 앞으로 글로벌 방산시장이 성장해 나가면서 수혜를 받을 것으로 전망했다. 또 유럽과 중동을 중심으로 확대되고 있는 무기체계 수출, 신속한 공급 능력, 북대서양조약기구(NATO) 표준과 호환성 등을 주요 경쟁력으로 꼽았다.

S&P는 아울러 한화에어로스페이스가 대한민국 안보에서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 사상 최대 수주 잔고(2025년 말 기준 약 37조원)로 향후 안정적인 매출 성장과 수익성 개선이 이어질 것으로 내다봤다.

한화에어로스페이스는 이번 신용등급 획득을 통해 해외 시장에서도 자금을 원활히 확보할 수 있는 길을 확보했다.

김철홍 한화에어로스페이스 재무실장(CFO)은 “우수한 글로벌 신용등급 획득은 해외 정부와 현지 투자 협의에서 신뢰를 담보할 수 있는 핵심 요소”라며 “이번 S&P 신용등급 획득을 바탕으로 방산∙우주∙항공을 아우르는 글로벌 경쟁력을 강화해나갈 것”이라고 말했다.