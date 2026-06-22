문화체육관광부, 국비 1억원 지원 모든 세대 대상 인문학 운영 계획

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구의 출자·출연기관인 고래문화재단이 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원의 ‘2026 모두의 인문학 운영기관 공모사업’에 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

올해 처음 도입된 ‘2026 모두의 인문학’ 사업은 지역 내 다양한 사회문화시설이 서로 협력해 생활권 기반의 인문학 프로그램을 운영할 수 있도록 하는 것이다.

고래문화재단은 이번 사업 선정으로 1억원의 국비를 지원받아 이달부터 올해 말까지 지역의 문화예술교육 전문단체 등과 협력해 시민들에게 다양하고 유익한 인문학 프로그램을 선보일 예정이다.

특히 시민들이 인문학에 쉽게 접근할 수 있도록 아동·청소년·중장년·노년층 등 모든 세대를 아우르는 맞춤형 프로그램을 준비할 계획이다.

고래문화재단 관계자는 “이번 공모사업 선정을 계기로 지역의 다양한 문화·예술 교육기관과 손잡고 시민 중심의 인문학 생태계를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.