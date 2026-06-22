인터넷은행 첫 일대일 협력 디지털자산 확장 가능성 검토

[헤럴드경제=경예은 기자] 토스뱅크가 솔라나 재단과 손잡고 블록체인 기반 글로벌 송금 인프라 실험에 나선다. 기존 해외송금 서비스에 퍼블릭 블록체인 네트워크를 접목해 송금·정산 효율성을 검증하겠다는 구상이다.

토스뱅크는 지난 19일 서울 서초동 토스 신논현 오피스에서 솔라나 재단과 ‘블록체인 기반 차세대 금융 인프라 협력’을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 협약식에는 박진현 토스뱅크 전략부문장과 릴리 리우 솔라나 재단 회장 등이 참석했다.

이번 협약은 국내 인터넷전문은행이 솔라나 재단과 직접 체결한 첫 전략적 협력 사례다. 양사는 솔라나 네트워크를 활용한 글로벌 송금·정산 인프라의 기술적 가능성을 단계적으로 검증할 계획이다.

구체적으로는 솔라나 네트워크 기반 글로벌 송금·정산 인프라 기술검증(PoC)을 시작으로 블록체인 기반 결제·정산 모델, 스테이블코인 및 디지털자산 활용 금융 서비스 가능성 등을 공동 검토한다.

우선 1단계 PoC에서는 솔라나 네트워크 기반 스테이블코인 송금의 기술적 실현 가능성을 살핀다. 토스뱅크는 인터넷전문은행 운영 노하우를 바탕으로 송금 사용자 경험을 설계할 예정이다. 이후 실제 해외 파트너 연동, 자금세탁방지(AML), 고객확인(KYC) 절차와의 통합 검증으로 범위를 넓힌다는 방침이다.

앞서 회사는 올해 1월 ‘보내면 보이는 해외송금’ 서비스를 출시한 바 있다. 해당 서비스는 전 세계 30개국 7개 주요 통화를 지원하며 유로, 싱가포르달러, 파운드화의 경우 1시간 이내 송금과 전 과정 실시간 추적 기능을 제공한다.

토스뱅크는 향후 국내 스테이블코인 관련 법제화 흐름에 맞춰 해외송금뿐 아니라 결제, 디지털자산, 토큰화 자산 등으로 실험 범위를 확대하는 방안도 살펴볼 계획이다. 앞서 토스는 원화 스테이블코인과 관련해 발행과 유통 모두 참여할 것이라는 의사를 밝힌 바 있다.

박진현 토스뱅크 전략부문장은 “이번 협력은 토스뱅크가 운영 중인 혁신적인 금융 서비스에 블록체인 기반 디지털 금융 인프라를 단계적으로 적용해보는 출발점”이라며 “솔라나와 함께 1500만명 토스뱅크 고객이 빠르고 낮은 비용으로 글로벌 디지털 금융을 경험할 수 있는 가능성을 검증하겠다”고 밝혔다.

릴리 리우 솔라나 재단 회장은 “전통 금융의 신뢰와 블록체인의 효율성을 결합해 더 빠르고 매끄러운 글로벌 송금 경험의 기준을 만들어가는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.