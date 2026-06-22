[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 라오스 현지 학교와 도서관 등에 한국어 교육용 도서 약 3500권을 기증하는 ‘2026년 해외 도서기증 사업’을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

기증 대상은 라오스 내 한국어 교육기관과 공공 문화시설 등 총 5개 기관이다.

대상 기관은 비엔티안중학교, 라오스국립대학, 라오스 국립도서관, 로고스 외국어학원 등이다.

도서 기증에는 경북교육청 소속 27개 공공도서관이 모두 참여한다.

각 도서관은 기증 가치가 높은 도서를 선별한 뒤 소독과 정비 작업을 거쳐 기증용 스티커 부착, 분류, 포장 등의 과정을 진행한다.

도교육청은 지난 2021년부터 해외 도서 기증 사업을 지속적으로 추진해 왔다.

그동안 라오스를 비롯해 일본, 중국, 우즈베키스탄 등지의 학교 23교에 약 1만 8000권의 도서를 기증하며 해외 한국어 교육 지원과 교육 문화교류 확대에 힘써 왔다.

임종식 경북교육감은 “이번에 전달되는 도서가 라오스 학생들에게 한국어를 배우고 한국문화를 이해하는 소중한 배움의 자산이 되기를 바란다”고 말했다.