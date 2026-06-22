‘오토메이트 2026’ 참가 ‘팔레타이즈HD플러스’ 선봬 스위프트 무브 기술 탑재 분당 최대 11개 박스 처리

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산로보틱스가 북미 최대 규모 자동화 기술·로봇 전시회에서 AI(인공지능) 팔레타이징(palletizing, 물류·제조 현장서 박스를 팔레트 위에 적재하는 작업) 설루션 ‘팔레타이즈HD플러스(PalletizHD+)’를 처음 공개한다.

두산로보틱스는 22~25일(현지시간) 미국 시카고에서 열리는 ‘오토메이트 2026’에 참가한다고 밝혔다. 오토메이트는 북미 최대 자동화 기술·로봇 전시회로 전 세계 1000여개 기업이 참여해 최첨단 스마트 제조 설루션을 선보인다.

이번에 처음 공개하는 팔레타이즈HD플러스는 두산로보틱스가 자체 개발한 팔레타이징 전용 운영체제 팔레타이즈OS를 기반으로 하드웨어와 소프트웨어, 사용자 애플리케이션을 하나로 통합한 설루션이다.

팔레타이즈HD플러스의 핵심 경쟁력은 고속 처리 능력이다. AI 기반 패턴 생성 기능과 작업 전 최적의 이동 경로를 설계하는 스위프트 무브 기술을 적용해 분당 최대 11개의 박스를 처리한다. 작업 설정에 따라 여러 개의 박스도 동시에 옮길 수도 있다.

사용자 편의성도 한층 강화됐다. 스마트폰처럼 직관적인 통합 화면에서 박스 정보, 팔레트 조건, 적재 패턴, 시스템 운영 상태 등을 한 번에 관리할 수 있다. 박스 정보, 팔레트 조건 등만 입력하면 AI가 적재 패턴을 자동으로 생성한다.

두산로보틱스는 지난 1월 CES 2026에서 선보인 설루션을 업그레이드한 ‘스캔앤고 2.0’도 소개한다. 로봇 팔에 물리정보 기반 AI와 첨단 3D 비전을 적용해 스스로 다양한 작업을 수행한다. 이번 전시회에서는 이를 활용한 샌딩 작업과 용접 작업용 솔루션을 각각 선보인다.

두산로보틱스는 이외에도 생산라인 마지막 공정 전반을 아우르는 EOL(엔드 오브 라인) 솔루션, 로봇 교육 키트 등을 전시한다.

김민표 두산로보틱스 대표는 이번 행사에 참여해 글로벌 고객사들에게 신기술을 직접 소개할 예정이다. 김 대표는 “이번 전시는 팔레타이징을 비롯해 샌딩·용접, EOL 자동화까지 아우르는 라인업을 소개함으로써, 두산로보틱스가 협동로봇 제조를 넘어 공정 전반의 지능형 자동화로 사업영역을 확대하고 있음을 보여주는 자리”라고 강조했다.

그러면서 “앞으로도 AI를 실제 작업 현장에 접목해 고객이 생산성과 효율성을 바로 체감할 수 있는 솔루션을 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 두산로보틱스는 지난해 말 원엑시아와 기존 미국법인을 합병, 두산로보틱스 미국법인을 새로 출범했다. 이를 발판으로 북미 로봇 설루션 시장에서의 경쟁력을 키우기 위해 현지 사업장 확장, 생산능력 확대, 인력 채용 등을 추진하고 있다.