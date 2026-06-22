- 지식재산처, ‘2026 민관협력 IP전략지원 ’Meet-up Day‘ 개최… 스타트업, 민간투자기관, IP전문기관 등 200여명 밀착 소통

[헤럴드경제= 이권형기자] 스타트업, 민간투자기관, IP전문지관 등이 함께 모여 밀착 소통하는 창구가 마련된다.

지식재산처(처장 김용선)는 22일~23일 GS타워(서울 강남구) 아모리스홀에서 ‘2026년 민관협력 IP전략지원 밋업데이(Meet-up Day)’를 개최한다고 밝혔다.

‘민관협력 IP 전략지원’은 민간투자기관이 직접 투자한 스타트업에 특허법인 등 IP전문기관을 매칭해 전문IP컨설팅을 제공하는 사업이다.

올해는 사업에 참여하는 스타트업의 규모가 지난해 35개사에서 60개사로 대폭 확대됨에 따라, 기업 간의 충분한 소통과 내실 있는 네트워킹을 보장키 위해 이틀에 걸쳐 행사를 진행한다.

행사에는 올해 선정된 27개 수행기관과 60개 스타트업, 신용보증기금 등 특별초청 투자사를 포함하여 총 200여명의 관계자가 참석할 예정이다.

주요 프로그램으로는 ▷수행기관 및 스타트업 릴레이 소개 ▷수행기관-스타트업 네트워킹 ▷비즈니스 역량 강화를 위한 특별강연 등이 다채롭게 펼쳐진다.

특히, 민간투자기관이 직접 자신들의 투자철학과 보육 프로그램을 설명하면 관심있는 스타트업이 찾아가 1:1 상담을 진행하는 등 네트워킹을 통해 후속 투자 가능성을 극대화한다.

아울러 스타트업의 혁신 성장을 돕기 위해 프라이머사제 파트너스 권오상 대표의 투자 유치 노하우 강연과, 세무법인 가온 이수연 세무사의 창업 초기 필수 세무 전략 특강이 행사 양일에 걸쳐 차례로 진행한다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “지식재산은 단순한 권리 보호를 넘어, 기업의 미래가치를 가늠하는 가장 확실한 바로미터”라며 “투자와 IP전략을 유기적으로 결합해 스타트업의 성공과 스케일업 지원을 확대해나가겠다”고 밝혔다.