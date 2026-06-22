매월 최대 50만원 이내 자유 납입 3년 만기 자유적립식 적금 상품

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민은행은 청년층의 안정적인 자산 형성과 미래 준비를 지원하기 위해 ‘KB청년미래적금’을 출시한다고 22일 밝혔다.

KB청년미래적금은 소득요건을 충족하는 만 19세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 하는 정책금융 상품이다. 가입자가 매월 최대 50만원까지 자유롭게 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 적금 상품이다. 납입금에 대한 이자뿐만 아니라 정부기여금과 이자소득세 비과세 혜택을 함께 제공해 청년층의 효과적인 목돈 마련을 지원하며, 전 금융기관에서 1인 1계좌만 가입 가능하다.

‘KB청년미래적금’의 기본금리는 연 5.0%이며, 거래 조건에 따라 최대 연 3.0%p의 우대금리가 적용되어 최고 연 8.0%의 금리 혜택을 제공한다.

우대금리는 총 5가지 항목으로 구성돼 있다. ▷급여이체 연 1.0%p ▷출금실적 연 0.8%p ▷거래감사 연 0.5%p ▷소득플러스 연 0.5%p ▷청년재무상담 이수 연 0.2%p이다. 상품 관련 자세한 내용은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.

오는 22일부터 7월 3일까지 KB금융그룹의 슈퍼앱인 KB스타뱅킹을 통해 신청할 수 있으며, 서민금융진흥원에서 가입 대상자로 확인이 되면 7월 27일부터 8월 7일까지 계좌를 개설할 수 있다. 특히 해당기간에는 기존 청년도약계좌에서 청년미래적금으로 갈아타기가 가능하며, 청년도약계좌 특별중도해지하더라도 약정된 기본금리와 우대금리가 적용돼 기존 가입 혜택을 그대로 받을 수 있다.

한편 KB국민은행은 ‘KB청년미래적금’ 출시를 기념해 오는 22일부터 8월 7일까지 ‘KB청년미래적금 출시 기념 럭키 드로우 응모하기’ 이벤트를 진행한다. ‘KB청년미래적금’ 가입을 완료하고 KB국민은행 입출금계좌로 10만원 이상 자동이체를 등록한 고객을 대상으로 현금 1천만원, 가전 패키지, 홈오피스 패키지, 시그니엘 서울 숙박권, 네잎클로버 골드바 등 총 1억4000만원 상당의 다양한 경품을 제공한다.

이외에도 2026년 5월 기준 KB국민은행 정기예금 및 적금 계좌를 보유하지 않은 고객이 ‘KB청년미래적금’에 가입하고 KB국민은행 입출금 계좌로 10만원 이상 자동이체를 등록하면 추첨을 통해 3000명에게 저축 응원금 3만원 캐시백도 제공한다.

KB국민은행 관계자는 “청년미래적금이 청년들의 안정적인 자산 형성을 돕는 정책적 마중물이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 청년 고객의 금융 부담은 낮추고, 자산 증대 효과는 극대화할 수 있는 다양한 지원책을 마련할 것”이라고 말했다.