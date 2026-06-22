씰 6·돌핀 서프 신차용 타이어 공급 BYD 첫 OE 수주…글로벌 시장 입지 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 중국 전기차 제조사 BYD에 신차용 타이어(OE)를 처음 공급하며 글로벌 전기차 시장 공략에 속도를 낸다고 22일 밝혔다.

넥센타이어는 BYD의 전기 세단 ‘씰 6’와 소형 전기차 ‘돌핀 서프’에 신차용 타이어를 공급한다. 이번 공급은 넥센타이어의 첫 BYD OE 수주다. 회사는 이를 계기로 글로벌 전기차 OE 시장에서 입지를 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

씰 6에는 고성능 여름용 타이어 ‘엔페라 스포츠’가 장착된다. 해당 제품은 스포티한 주행 성능과 고속 안정성을 갖춘 것이 특징으로, 호주 등 수출 차량에 적용된다. 엔페라 스포츠는 유럽 주요 타이어 성능 평가에서 우수한 평가를 받으며 품질과 상품성을 인정받고 있다.

돌핀 서프에는 고효율 여름용 타이어 ‘엔블루 S’가 탑재된다. 유럽 수출 차량에 적용되는 이 제품은 회전저항을 낮춰 에너지 효율을 높이고, 젖은 노면에서의 제동 성능과 배수 성능을 강화한 것이 특징이다.

돌핀 서프의 중국 판매명은 ‘시걸’이다. 이 차량은 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025 최고의 발명품(The Best Inventions of 2025)’에 이름을 올린 바 있다.

넥센타이어 관계자는 “BYD 두 차종에 OE 공급을 개시한 것은 하나의 타이어로 전기차와 내연기관 등 차종의 구분 없이 최적의 성능을 제공하는 당사의 기술력과 품질 경쟁력을 입증한 성과”라며 “이번 공급을 계기로 BYD와의 파트너십을 지속해서 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 넥센타이어는 2012년 해외 완성차 업체를 대상으로 첫 OE 공급을 시작한 이후 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 스텔란티스, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체로 공급처를 확대해 왔다. 앞서 지난 15일에는 현대자동차의 플래그십 세단 ‘더 뉴 그랜저’ 페이스리프트(부분변경) 모델에 신차용 타이어(OE) ‘엔페라 슈프림 S’를 공급한다고 밝혔다.

아울러 넥센타이어는 현대차 아이오닉 6와 넥쏘, 기아 EV3부터 EV9까지 다양한 전기차에 신차용 타이어를 공급하며 전동화 시장에서 경쟁력을 키우고 있다.