유아·초중고 대상 일반교육, 중·고등 진로교육, 특수교육 등 참가자 모집

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 22일부터 유아(3~5세), 어린이(6~12세) 및 청소년(13~18세) 단체를 대상으로 2026년 2학기 생물다양성교육 참가자를 모집한다고 밝혔다.

국립생물자원관은 2007년 개관 이후 생물다양성과 생물자원의 가치 확산을 위해 매년 다양한 교육과정을 운영하고 있다.

이번 학기는 학교 교육 과정과 연계한 ▷생물다양성교실 ▷생물다양성 진로교실 ▷특수교육 대상 생물다양성교실을 개설하고, 9월 1일부터 12월 11일까지 운영할 계획이다.

‘생물다양성교실’은 유·초·중·고등학교와 해당 나이의 어린이·청소년 단체를 대상으로 운영한다.

국립생물자원관이 자체 개발한 교구와 교재를 활용해 생물다양성과 생물자원을 체험 중심으로 배우는 과정으로 생물다양성, 기후변화 등 총 7개의 대면·비대면 교육으로 진행된다.

‘생물다양성 진로교실’은 중·고등학생이 생물다양성 분야의 다양한 직업과 역할을 탐색하는 과정이다. 국립생물자원관 방문 대면 교육, 화상회의를 활용한 실시간 비대면 교육, 영상·교구 제공형 비대면 교육 등을 학교 여건에 맞춰 선택할 수 있다.

‘특수교육 대상 생물다양성교실’은 특수학교(학급), 관련 협회와 장애인 복지관 등을 대상으로 운영한다. 자생생물을 자연스럽게 접하고 쉽게 이해할 수 있도록 구성된 ‘우리 곁에 있어 줘, 소중한 생물들’ 등 4개 대면·비대면 교육을 제공한다.

참가 신청 기간은 22일부터 7월 15일까지이며, 국립생물자원관 누리집에서 신청하거나 직접 공문으로 신청할 수 있다. 참가 방법과 상세 교육 내용은 누리집 공지사항을 참고하면 된다.

유호 국립생물자원관장은 “미래세대가 생물다양성의 가치를 이해하고 보전을 위한 노력과 행동에 참여할 수 있도록 다양한 교육과정 개발과 맞춤형 교육 제공을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.