“수고하시는 경찰관에 감사·격려 부탁”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 22일 “혹여라도 보복대행 이런 것 절대로 하시면 안 된다. 구속까지 되는 중대범죄”라고 말했다.

이 대통령은 이날 밤 엑스(X·옛트위터)에 올린 글에서 “경찰청장님의 보고사항이다. 수고하시는 경찰관들에게 감사와 격려 부탁드린다”면서 이같이 말했다.

이 대통령이 공유한 경찰청의 보고에 따르면 사적 보복대행은 작년 8월 대구에서 최초 발생한 이후, 전국적으로 총 87건이 발생했다. 피해자는 128명에 이른다.

경찰청은 시도청 광역범죄수사대를 중심으로 현재까지 80건을 해결하고 피의자 65명을 검거했는데, 이중 23명을 구속했다. 경찰청은 남은 7건도 계속 추적 중이라고 한다.

특히, 행동대원 외에도 배달 대행업체에 위장 취업해 개인정보를 탈취한 사범, 가상자산으로 범행자금을 은닉·지급한 관리책, 범행 직후 베트남으로 도피했던 총책 등 핵심 가담자를 검거했다고 경찰청은 전했다.

엄정한 수사에 힘입어, 최근 보복대행 범죄는 지난 1월부터 3월까지 62건, 4월부터 이달까지 19건 발생하는 등 뚜렷한 감소세를 보이고 있다.

경찰청은 “미검거된 상선과 범행 의뢰자를 반드시 검거해 엄벌에 처하겠다”고 밝혔다.