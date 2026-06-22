7월 14일 저녁 6시 30분 구청 대강당서 수험생·학부모 대상 9월 수시 원서 접수 대비 지원전략 안내... 윤여정 입시 전문가가 전하는 수시 지원 가이드와 수능 성적 활용법, 선착순 500명 온라인 사전 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 오는 7월 14일 성동구청 3층 대강당에서 지역 내 수험생 및 학부모를 대상으로 ‘2027학년도 대입 수시 지원전략 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 9월 초 대입 수시 원서 접수를 앞둔 수험생과 학부모에게 성공적인 입시 준비를 위해 마지막으로 점검해야 할 실질적인 전략을 제공하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에는 유튜브 채널 ‘유니브클래스’ 대표 컨설턴트이자 윤앤고 입시컨설팅 대표인 윤여정 강사를 초청해 ‘2027학년도 입시 합격을 위한 선택 기준’을 주제로 강의를 진행한다.

2027학년도 수시 지원을 위한 단계별 로드맵을 비롯해 수시 지원 선택 가이드, 수능 분석 및 성적 활용 방법 등 실질적으로 심도 있는 입시 준비 정보를 제공할 예정이다.

설명회 참여를 원하는 수험생과 학부모는 오는 7월 10일까지 성동구청 누리집(홈페이지) 신속예약 시스템을 통해 신청하면 되며, 선착순 500명에 한해 사전 접수를 진행한다.

한편, ‘성동 입시진학 상담센터’는 관내 학생과 학부모들을 대상으로 연중 1:1 맞춤형 컨설팅과 학부모 입시 아카데미 프로그램을 운영하고 있으며, 각종 입시 일정에 맞춰 특별 수시·정시·면접 컨설팅도 진행하고 있다.

구 관계자는 “해마다 변화하는 입시환경과 전형에 맞춰 학부모와 학생들의 수요를 충족시키기 위해 다양한 입시지원 프로그램을 제공하고 있다”며“이번 설명회를 통해 학생과 학부모님들이 보다 체계적으로 입시를 준비하는 데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.