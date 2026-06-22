지역 내 커피전문점 등 대상 커피박 무상 방문 수거 사업 지속...모바일 앱 ‘지구하다’ 통해 신청‧배출‧수거까지 일괄 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 지난해 도입한 커피박(커피찌꺼기) 자원화 사업을 올해도 이어간다. 생활폐기물로 버려지던 커피박을 별도 수거해 친환경 바이오연료 원료로 활용함으로써 자원순환 실천과 폐기물 감량에 나선다.

커피박은 커피 추출 후 남는 부산물로 대부분 생활폐기물로 처리되고 있지만, 건조와 가공 과정을 거치면 연료 원료로 활용할 수 있는 순환자원이다. 이에 구는 지난해부터 지역 내 커피전문점 등을 대상으로 커피박 별도 수거 체계를 운영하며 자원 재활용 기반을 마련해 왔다.

참여 업소에서도 ‘종량제봉투를 아낄 수 있다’, ‘배출하기 편리하다’ 등 긍정적인 반응을 보여왔다.

올해도 모바일 애플리케이션 ‘지구하다’를 통해 배출 신청부터 수거, 재활용 처리까지 일괄 체계로 사업을 운영한다. 참여 업소는 앱에서 수거를 신청한 뒤 지정된 날짜에 커피박을 배출하면 되며, 수거된 커피박은 전문업체가 회수해 고형연료 등 친환경 에너지원으로 재활용된다.

배출은 전용 수거 가방 또는 일반 비닐봉투를 활용할 수 있으며, 일반 비닐봉투 사용 시에는 상호명을 크게 기재해 점포 앞에 내놓으면 된다. 구는 참여 업소 선착순 150곳에 전용 수거 가방을 제공할 예정이다.

자세한 사업 참여 문의는 용산구청 청소행정과, 배출·수거 문의는 ㈜지구하다로 하면 된다.

박희영 용산구청장은 “수도권 생활폐기물 직매립 금지에 따라 생활폐기물 감량과 자원순환의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “종량제봉투 사용량과 처리 비용을 줄이는 것은 물론, 버려지는 자원을 친환경 연료로 활용하는 이번 사업에 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.