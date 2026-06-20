“미래세대 위한 환경교육·탄소중립 실천에 앞장” 11대 전반기 환경수자원위원장으로 환경정책 이끌어

[헤럴드경제=양정원 기자] 봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 20일 서울 양재동 aT센터 제2전시장에서 열린 제4회 대한민국 어린이대상 시상식에서 기후에너지환경부 장관상을 수상했다.

봉 의원은 제11대 서울시의회 전반기 환경수자원위원장을 맡아 기후위기 대응, 탄소중립 실천, 생활환경 개선 등 환경 분야 정책 추진에 적극 힘을 보탰다.

특히 미래세대를 위한 환경교육 확대와 지속가능한 도시 조성에 관심을 기울이며 다양한 의정활동을 펼쳐왔다. 봉 의원은 지난 6·3 지방선거에서 3선에 성공하며 시민들의 신뢰를 다시 한번 확인받았다.

봉 의원은 수상소감에서 “기후위기 대응과 지속가능한 환경 조성은 이제 선택이 아닌 우리 모두의 책임”이라며 “앞으로도 환경보전과 탄소중립 실천, 미래세대를 위한 지속가능한 사회를 만드는 데 더욱 책임감을 갖고 의정활동에 임하겠다”고 밝혔다.

이어 “특히 어린이들이 환경의 소중함을 배우고 실천할 수 있는 사회적 기반을 마련하는 데 힘을 보태겠다”며 “깨끗하고 안전한 환경을 다음 세대에 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.