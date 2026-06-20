[헤럴드경제=김주리 기자] 전국 곳곳에 많은 비가 내린 20일 강원과 충청 지역을 중심으로 고립 사고와 시설물 피해가 잇따랐다.

호우특보가 발효된 강원 미시령에는 200㎜가 넘는 폭우가 쏟아지면서 설악산 국립공원 탐방로가 통제됐고, 강릉단오제 일부 행사도 취소 또는 변경됐다.

강원지방기상청에 따르면 이날 오후 2시 기준 속초와 양양에는 호우특보가 발효 중이며, 동해안 지역에는 강풍특보와 풍랑특보도 함께 내려진 상태다. 비는 한때 소강상태를 보였지만 강한 바람과 높은 파도가 이어지고 있다.

누적 강수량은 오후 2시 기준 미시령 207.5㎜를 비롯해 속초 대포 186.0㎜, 양양 면옥치 177.0㎜, 양양 하조대 172.5㎜, 향로봉 169.5㎜, 동해 101.4㎜, 횡성 79.0㎜, 정선 73.4㎜ 등을 기록했다.

국립공원공단 설악산국립공원사무소는 이날 오전 9시 30분 호우주의보가 호우경보로 격상되자 고지대 탐방로를 전면 통제했다.

강릉 지역에도 많은 비가 내렸다. 북강릉 169.8㎜, 주문진 170.5㎜의 강수량이 기록되면서 현재 진행 중인 강릉단오제 일부 일정이 차질을 빚었다.

이날 예정됐던 강원청소년활동대축제 D.Y.F와 그네대회는 취소됐고, 백일장과 사생대회는 실내 행사로 전환됐다.

남대천에 설치된 섶다리 역시 불어난 강물로 일부 구간이 침수되거나 유실되면서 통행이 전면 제한됐다. 강릉시는 주말 동안 운영 예정이던 월화거리 야시장도 휴장하기로 결정했다.

강원도소방본부에는 나무 쓰러짐 3건, 하수구 역류 3건 등 관련 신고가 접수됐다.

대전·세종·충남 지역에서도 비 피해 신고가 잇따랐다.

대전·세종·충남소방본부에 따르면 밤사이 충남 지역에서는 나무 전도와 교통사고, 고립 신고 등 50여 건의 피해 신고가 접수됐다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

당진시 고대면에서는 이날 오전 5시 51분께 비탈길에서 승용차 단독 사고가 발생해 운전자가 병원으로 이송됐다.

아산시 실옥동 곡교천에서는 오전 6시 6분께 낚시객이 강물에 고립됐다는 신고가 접수돼 소방당국이 구조에 나섰다. 해당 낚시객은 별다른 부상 없이 귀가한 것으로 전해졌다.

대전에서는 오전 3시 48분께 중구 문화동 도로에 나무가 쓰러져 차량 통행을 방해하는 등 모두 14건의 풍수해 관련 신고가 접수됐다.

오전 6시 23분께 대전 동구 삼괴동에서는 운행 중이던 택시가 전복되는 사고가 발생해 소방당국이 운전자를 구조한 뒤 병원으로 이송했다.

대전기상청은 충남 대부분 지역에 이날 오전 시간당 15~20㎜의 강한 비가 내렸다고 밝혔다.

전날부터 이날 정오까지 누적 강수량은 정안(공주) 97.0㎜, 계룡 85.0㎜, 청양 81.5㎜, 서산 73.3㎜, 대전 71.3㎜, 세종 전의 69.0㎜ 등으로 집계됐다.

기상청은 비가 그친 이후에도 지반이 약해진 지역에서는 산사태와 축대 붕괴, 하천 범람 등의 위험이 남아 있을 수 있다며 주의를 당부했다. 특히 계곡이나 하천 주변, 급경사지 인근 지역에서는 추가 강수 여부와 관계없이 안전사고 가능성이 있는 만큼 지속적인 대비가 필요하다고 강조했다.