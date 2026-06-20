20~21일 양재동 aT센터 제2전시장 무료 개방 어린이뮤지컬 페스타·서울·베이징·도쿄 어린이합창제도 열려

[헤럴드경제=양정원 기자] 미래세대 어린이들에게 희망을 선사하고 다양한 체험의 장을 제공하는 제4회 대한민국 어린이박람회 개막식이 20일 서울 양재동 aT센터 제2전시장에서 열렸다.

한국어린이청소년문화원과 헤럴드경제·코리아헤럴드가 공동 주최하는 이번 박람회에는 서울시를 비롯해 교육부, 고용노동부, 통일부, 기후에너지환경부, 성평등가족부, 행정안전부, 기상청 등 40여 개 기관과 기업이 참여 및 후원한다.

개막식에는 변재운 한국어린이청소년문화원 이사장, 최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사, 강석주 서울시의회 전반기 보건복지위원장(대회장), 마채숙 서울시 여성가족실장, 박정숙 서울시여성가족재단 대표이사, 구정주 서울시국공립어린이집연합회장, 이희선 서울시가정어린이집연합회장 등이 참석했다.

대회장을 맡은 강석주 위원장은 개회사에서 “올해로 4회째를 맞은 국내 최대 규모 어린이박람회의 대회장을 3년 연속 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “어린이들이 꿈과 재능을 마음껏 펼치고 다양한 체험과 배움을 통해 더 큰 세상을 향해 나아가는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

최진영 대표이사는 환영사를 통해 “급변하는 시대 속에서 어린이들이 건강한 인성과 창의적인 사고를 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 사회 전체의 관심과 지원이 이어져야 한다”며 “언론도 어린이들의 건강한 성장과 행복한 미래를 위해 지속적인 관심과 응원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

변재운 이사장은 “어린이가 건강하고 행복하게 성장하기 위해 가장 중요한 토대는 바로 안전”이라며 “이번 박람회를 통해 어린이들이 안전의 중요성을 배우고 스스로를 지키는 생활습관을 익히는 뜻깊은 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 축사를 통해 서울시의 다양한 아동·가족 정책을 소개했다. 마 실장은 “모든 어린이가 차별 없이 존중받고 안전하게 성장할 수 있도록 돌봄, 교육, 놀이, 문화 분야 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”며 “아이 키우기 좋은 서울을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 구정주 서울시국공립어린이집연합회장은 “학부모와 현장에서 아이들을 돌보는 교사들이 함께 힘을 모아 미래세대가 더 큰 세상에서 건강하게 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

제4회 대한민국 어린이박람회는 20일부터 21일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 운영된다. 부대행사로는 제2회 서울어린이 뮤지컬 페스타, 제1회 서울·베이징·도쿄 어린이합창제가 함께 열린다.